Nytt perspektiv på Grillstad-bading

Dette er et svar til Finn E. Johnsens innlegg angående bading ved Grillstad. Jeg er helt enig med Finn E. Johnsens argumenter om at dette er en sak som er i kraftig konflikt med allemannsretten. Hans argumenter om at ingen ulykker har oppstått, er også rimelige.

Ved godt vær bades det i kanalen ved den nye promenaden fra Ila til Brattøra (inkludert sjøbadet), på Skansen, ved Solsiden, ved Gamle bybro, ved Marinen, ved Trondheim Spektrum, i Ilsvika, i Korsvika og mange andre steder. Ingen har noensinne hevdet noen av disse stedene som reserverte for fritidsbåter med forbud mot bading.

Grillstad ble bygd for å skape en ny bydel som var attraktiv for allmennheten. Nå er riktignok ikke den planlagte badeplassen ferdigbygd ennå, så det er nok dette som skaper denne helt unødvendige konflikten i noe som ellers ville vært utelukkende positivt for utviklingen av Trondheim. I mellomtiden håper jeg at alle kan kose seg når det blir godt vær.

