Ravnkloa i mitt hjerte

Jeg elsker Ravnkloa, og det gjør mange andre trondhjemmere også. Her har vi den eneste plassen i sentrum der man kan kjenne at byen faktisk ligger ved vann! Det unike her nede ved Kanalen er de lange, fine linjene, med åpen vannflate fra Jernbanebrua helt til Skansenbrua.

Her er det god plass – et skikkelig pusterom midt i byens hjerte, som utgjør en fin kontrast til trafikkerte gater og høye bygg ellers. Kombinasjonen med båtene man ser fortøyd langs Kanalen så langt øyet rekker, den moderate båttrafikken, de gamle skurene og veteranbåtene på den andre siden, gir Ravnkloa et maritimt preg som man ikke finner mange andre plasser.

Det er estetisk, rett og slett vakkert. En bro ville være totalt ødeleggende for helhetsinntrykket og ta sjarmen fra stedet. Vannflaten ville bli segmentert, og Ravnkloa sjøl degradert til en hvilken som helst plass i gatenettet, i tillegg til at en bro vil ødelegge for båtmiljøet på Fosenkaia.

Sterk markering i Ravnkloa: - Dette er ikke lett å snakke om, altså Therese Riiber Bekkevold og Lise Huseby Holm markerer at det er 50 år siden avkriminaliseringen av homofili. - Vi er ennå ikke i mål, sier kjæresteparet.

Hvis man absolutt skal «vitalisere» stedet ved å få flere folk hit, så blir det helt feil å bygge en gang- og sykkelbro over Kanalen. Uansett vil veien fra Hurtigbåtterminalen, Brattørbassenget og Sentralstasjonen til Ravnkloa være kortest via Jernbanebua og sørsida av Kanalen.

En båtforbindelse (à la den NTNU prøver å få til) som forbinder Fosenkaia (Kafé Skuret, Troll Restaurant) med Ravnkloa, vil derimot være en fin og litt eksotisk berikelse av byrommet. Den føyer seg lett inn i den maritime karakteren til Ravnkloa uten å ødelegge verken det estetiske eller framkommeligheten til noen. Både trondhjemmere og turister vil sette stor pris på å bevare Ravnkloa.

