Helt uforståelig!

Russetiden er over halvveis, og jeg sitter her med en litt tom følelse

Russen bør erkjenne at det må kraftige tiltak til for å få russetiden tilbake på rett spor

Denne gang ble presset for stort. En håndfull eller to får delta

Russen bør erkjenne at det må kraftige tiltak til for å få russetiden tilbake på rett spor

Saken oppdateres.

På en rusletur langs Nidelvstien her en dag kommer jeg over mange fulle hundeposer hengende i trær. For så vidt ikke uvanlig – for rundt om i byens friområder henger det massevis av slike. Jeg liker hunder, og jeg forstår at en og annen hundeeier sluntrer unna å bruke pose. Men det er komplett uforståelig at noen – ganske mange – hundeeiere bruker pose, og så slenger de den fra seg eller henger den i et tre! Hva er vitsen?

Skjønner ikke folk at dette bare gjør vondt verre, at plastposene blir hengende i årevis og utgjør en forurensning av naturen? Og hva får folk til å oppsøke et idyllisk, bynært friområde og deretter aktivt forurense det samme området? Det er trist at mange hundeeiere ikke tar ansvar og er med på å ødelegge de fine friområdene vi har i denne byen. Tenk dere om!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !