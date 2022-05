Vi må lytte til barnearbeiderne

Der og da følte jeg at livet mitt var over

Den 30. april var jeg til stede når nesten 200 barnearbeidere deltok i den indiske byen Huvina Hadagali for å markere barnearbeidernes dag. Samtidig ble dagen markert av barnearbeidere i Asia, Afrika og Latin-Amerika. De vedtok en felles erklæring, som de færreste i den vestlige har lest. Slik avsluttes erklæringen:

«Vi ønsker å diskutere med internasjonale barne- og arbeidsrettighetsorganisasjoner slik at de anerkjenner at vi er endringsagenter med ideer og til og med løsninger på problemene våre. Derfor er et umiddelbart krav at arbeidende barn og andre barn og unge skal konsulteres direkte på ILOs 5. verdenskonferanse om barnearbeid 2022 i Sør-Afrika.»

Den 15–20. mai møtes 4000 representanter for myndigheter, arbeidstagere og arbeidsgivere i Durban, Sør-Afrika for å diskutere hva som kan gjøres for å redusere omfanget av barnearbeid i verden. Der skulle egentlig ikke barnearbeiderne få lov til å være til stede, slik de heller ikke fikk være til stede for fire år siden, åtte år siden, og før det. Tenk det, International Labour Organization, vil ikke lytte til barnearbeiderne. Dette til tross for barnekonvensjonens paragraf 12 fastslår barns rett til å bli hørt i alle saker som angår dem. Men denne gang ble presset for stort. En håndfull eller to får delta, men om de får slippe til med sine meninger er en annen sak.

Og hvorfor er dette så vanskelig. Sannsynligvis fordi barnearbeiderne er så tydelige på at ILOs forbudslinje mot barnearbeid er feil politikk. Et forbud uten at barna har et alternativ til arbeid, gjør bare vondt verre. Jeg forventer at norske deltagere på konferansen, representanter fra myndigheter, arbeidstagerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner, støtter barnearbeidernes krav om å bli involvert i dialogen.

