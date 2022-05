De beste damene forlater RBK

– De satser på at vi skal gjøre feil. De vil ødelegge for oss

Saken oppdateres.

Det hjelper lite med gode intensjoner, likestilling og pengestøtte fra Koteng og andre næringsdrivende. Selv med langt bedre lønn drar de beste spillerne til bedre betaling i utlandet. Først Blakstad og Bragstad, nå tyder mye på at Joramo drar. Tilbake kommer de som har mislyktes i utlandet.

Tanken om å bygge et internasjonalt damelag som kan kjempe med de beste, blir vanskelig. Utviklingen går samme veien som i herrefotball. RBK må nøye seg med de nest beste. Damene vil måtte kjempe med Brann og Vålerenga om å være best i Norge. Så langt har sammenslåing av dame- og herrelag i Norge ikke gitt suksess. Det internasjonale nivået er hevet enda mer.

Dessverre er det mye som tyder på at høyere kvalitet på norske fotballdamer, sender dem utenlands på tross av bedre anlegg og lønn. God lønn gjør at du får lyst på enda mer. Damer er ikke annerledes enn menn. De fleste av oss vil ha best mulig lønn.

Navneskifte til Rosenborg, Brann og Vålerenga gir større medieoppmerksomhet, men publikum uteblir når stjernene drar. Hvis det kommer 5000 for å se på RBK damer i juni på Lerkendal, skyldes ikke det stor interesse for damefotball, men stor interesse for å se Trondheim slå Bergen. Seertallene for damefotball på rikskanalen NRK er elendig. Vanligvis er det noen hundre som møter opp på Koteng Arena.

Hvorfor ikke, Rosenborg? Årsmøtet bør vedta en sammenslåing av herre- og kvinnelagene.

Intensjonene om likestilling er god, men så langt har gode norske damelag heller ikke gjort herrelaget bedre. Uansett er det ikke RBK-damene som har skylden for at Rekdals menn er så langt unna RBK fotball som vel mulig. Det er lov å håpe at RBK damer og herrer har synergieffekt. Men verden er ikke så rettferdig og enkel som likestilte og korrekte nordmenn gir inntrykk av. Målene på Lerkendal må fortsatt scores av menn.

