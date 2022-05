Vi må ta vare på havbunnen vår

– Vi skulle vise til omverdenen at det var et feiltrinn

For litt over to uker siden kom FNs klimapanel med sin tredje delrapport på et knapt år. Varsellampene lyser nok en gang rødt. Kloden vår står overfor en katastrofe uten sidestykke i historien dersom vi ikke klarer å begrense den globale oppvarmingen til under 1,5 grader.

Her må Norge ta sin del av ansvaret og kutte utslipp i et langt høyere tempo enn tidligere. Dessverre er det en stor mengde av våre klimautslipp vi ikke har tatt ansvar for, nemlig utslippene fra bunntråling. Å dra en tung trålpose langs havbunnen, frigjør nemlig enorme mengder CO₂. Trålfiske har lenge vært en vanlig fiskemetode.

Vi vet i dag at havet er sårbart og livsviktig for alt liv på jorden, og at vi må gjøre det vi kan for å ta vare på det. Skal vi holde oss til 2-gradersmålet, så må CO₂ lagret under havoverflaten få ligge. Havet er verdens største karbonlager, og tar imot 55 prosent av de totale utslippene. Derfor er det essensielt at vi som et land med mål om å være miljøvennlig, tar vare på havbunnen.

Når en diger trålpose dras langs bunnen, de store mengdene karbon som til da har ligget begravd lenge, blir frigjort. Ifølge forskning ligger utslippene fra trålfiske mellom 600 og 1500 millioner tonn CO₂-ekvivalenter årlig på verdensbasis. Norges bidrag til denne statistikken er 26 millioner tonn. Det er dobbelt så mye som CO₂-utslippene fra Norges olje- og gassutvinning.

I tillegg til at bunntråling bidrar til å slippe ut enorme mengder CO₂, forsterker det også havforsuring som allerede har store konsekvenser for økosystemet i havet. Når blant annet skalldyr ikke klarer å produsere skallet sitt på grunn av mangel på kalk, vil fiskebestandene reduseres betraktelig. Om vi fortsetter å svare med enda mer skadelig tråling for å kompensere, er vi inne i ond spiral vi må gjøre alt vi kan for å komme ut av.

Visste du at vi har verdens nordligste korallrev utenfor kysten vår? Disse har tråling allerede ødelagt 30 til 50 prosent av, ifølge Havforskningsinstituttet. Bunntråling går mest utover sårbare områder. Rev som vokser sakte og har vokst gjennom flere tusen år, blir knust like lett som porselen. Disse korallene er livsviktige for fisk og andre dyr som lever på havbunnen.

Vil vi virkelig ha en død ørken utenfor kysten vår? Det er essensielt i vårt arbeid for å nå målene vi har satt oss her til lands, men også internasjonalt at vi finner en løsning på det store problemet som bunntråling utgjør. Enorme klimagassutslipp, havforsuring, og tap av koraller og naturmangfold er bare noen av konsekvensene av den skadelige måten vi behandler havet på.

Vi vet fortsatt ikke alle konsekvensene om økosystemet i havet blir mer ødelagt, men det vi kan være sikre på, er at konsekvensene blir enorme. Norge, som en av verdens fremste teknologinasjoner, og ikke minst et stort land i sjømatnæringen, må finne nye løsninger som kan erstatte bunntråling. Samtidig må vi forby tråling i flere sårbare områder. Det fortjener havet og kloden vår.

