Portoproblem med straffegebyr

Saken oppdateres.

Posten må ha det vanskelig for tiden. Så mye av det som tidligere kom i brev sendes nå gratis som SMS eller e-post. De har forsøkt å spare ved å legge ned postkontor og bare levere ut post annenhver dag, med det resultat at det kan ta en uke før et brev postet i Oslo kommer frem til min postkasse i Trondheim, og to uker om det er postet i København. Nå tror jeg at jeg har oppdaget en ny strategi fra Posten for å øke inntektene.

Nylig fikk jeg et brev fra dem på grunn av for lav porto på et brev jeg hadde sendt til Oslo som en konfirmasjonshilsen. Det sto på den spesifiserte regningen at det manglet to kroner i porto. Videre var det et ekspedisjonsgebyr på 61 kroner og nokså mystisk 12 kroner som var «tillegg per sending», til sammen 75 kroner.

Jeg sender heller ikke brev så ofte. Da jeg skulle frankere konvolutten brukte jeg et av frimerke som ikke viser valøren, men bare at det er «Innenlands». Det var det nest siste av et hefte med seks eller ti frimerker, jeg husker ikke, frimerker som jeg kjøpte for noen år siden.

Det står ikke noen «best før»-dato, og slett ikke «ofte god etter» på frimerket. Hvordan skulle jeg kunne huske at jeg for tre år siden hadde betalt 17 kroner per frimerke og finne ut at portoen nå er 19 kroner for et vanlig brev? «Innenlands» betyr innenlands tenkte jeg vel den gangen jeg limte det på, i den grad jeg tenkte over det i det hele tatt.

Det kunne virke som et fremskritt den gangen Posten fjernet valøren fra frimerket og bare trykket på «Innenlands» på dem, og antagelig «Norden» og «Utlandet» eller lignende på andre frimerker. Med denne ordningen slipper en å tenke på hva portoen er til enhver tid. Om den i mellomtiden er gått opp, så har jo Posten i denne tiden kunnet disponere pengene som jeg betalte for frimerkene i flere år, så en må tro at det går litt opp i opp.

Det melder seg en del spørsmål: Om en finner ut hva dagens porto er, hvordan skal en kunne huske hvor mye en betalte for et frimerke for noen år siden? Om en finner ut dette, er det da mulig å supplere portoen? Finnes det fortsatt énkrones merker som en kan lime på? Eller håper Posten at jeg skal sette på to av frimerkene til 17 kroner eller bare kaste dem og kjøpe nye? Det vil jo gi inntekter, men er det rimelig?

Jeg har faktisk sendt to brev det siste året, like etter hverandre. Også denne gangen med et gammelt frimerke og påfølgende krav fra Posten om å betale 75 kroner. Slik blir det to ganger 17 kroner i porto og to ganger 75 kroner i straff, til sammen 184 kroner for å sende to brev.

Det er blitt konkurranse mellom Posten og andre når det gjelder pakkepost, men jeg mener å ha lest at Posten har monopol på brev. Jeg tror det er på tide at det blir konkurranse på brev også.

