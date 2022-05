Sviket mot elevene videreføres

To voksne og to små barn i bobil? Dette er suksesskriteriene til familien Velsvik

Saken oppdateres.

I sitt første statsbudsjett lot Støre-regjeringen det gå ut over elevene i friskolene. Det var håp om at regjeringen ville snu i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett som ble framlagt den 12. mai. Det skjedde ikke. Sviket mot elevene i friskolene videreføres.

I statsbudsjettet kuttet regjeringen Støre iherdig i friskolenes økonomi. Det resulterte i at friskolene fikk et redusert driftstilskudd på 2–6 prosent. Det er første gang det har skjedd. I tillegg kuttet regjeringen tilskuddet til husleie- og kapitalkostnader. Alt dette videreføres i revidert nasjonalbudsjett. De som rammes av dette, er i første omgang elevene i friskolene.

Dersom noen skulle finne det interessant å lese regjeringens reviderte nasjonalbudsjett for 2022, så framkommer det der at ingenting skal gis til friskolene. Det skal tvert imot trekkes ytterligere noen millioner. Det som er merkverdig, er argumentene som brukes. Eller rettere sagt; mangelen på argumenter.

Argumentasjonen fra kunnskapsminister Tonje Brenna og Kunnskapsdepartementet framstår kunnskapsløs. Det tales mot bedre vitende, og argumentasjonen er ulogisk og usammenhengende i en stil selv Trump ville nikket gjenkjennende til. Kunnskapsdepartementet hevder at friskolene ikke behøver finansiell støtte fordi skolene var stengt «en periode våren 2020.»

Vel, ingen friskoler var stengt. De hadde hjemmeundervisning, som på mange måter er enda mer ressurskrevende enn ordinær undervisning. Staten har da også selv erkjent dette gjennom ulike ordninger. Selv om disse ordningene på ingen måte dekket friskolenes reelle utgifter. Ikke et poeng i regjeringens redegjørelse er dokumentert eller forsøkt dokumentert.

Like interessant som å lese hva regjeringen Støre skriver i sin redegjørelse i revidert nasjonalbudsjett, er det å se hva de ikke skriver noe om. Det er en ensidighet som er useriøs. Ikke med ett ord nevner regjeringen de faktiske forhold enhver skole, både friskoler og offentlige skoler, må forholde seg til. Det er prisvekst, lønnsøkninger, økte pensjonsutgifter og ny kontaktlærerordning. Det viktigste er dog at regjeringen ikke på noen måte reflekterer eller drøfter elevenes situasjon opp i dette. Det er de som rammes av kuttene.

Kunnskapsminister Brenna må komme ut av den ideologiske tåkeheimen hun befinner seg i og begynne å se at elever i friskolene trives der de er, lærer, opplever, utvikler og lever i et godt sosialt skolefellesskap også her. Det er elevene som skal stå i sentrum, og ikke ideologiske prinsipp for prinsippenes egen skyld. Nå må regjeringen Støre foreta en snuoperasjon. Den retningen regjeringen nå er på vei, er både usolidarisk og diskriminerer elevene i Skole-Norge. Vi forventer en snuoperasjon.

