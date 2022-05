Vandaler med for lite å gjøre?

To voksne og to små barn i bobil? Dette er suksesskriteriene til familien Velsvik

Saken oppdateres.

Dette synet møtte oss klokken 04.30 i dag morges, lørdag 14. mai i Olav Trygvassons gt. 16. Kjekt å se at vi har så sterk og staut ungdom som tester ut muskelkraften på natten. Ja, jeg sa ungdom fordi jeg betviler sterkt at dette er utført av tilårskommen ungdom på min alder.

Er dette virkelig nødvendig? Har det blitt for mye av et eller annet eller for lite av noe annet? Om du/dere ikke kan drikke alkohol, så slutt med det øyeblikkelig. Jeg oppfordrer dere som står bak dette hærverket om å dra ned til denne butikken i Olav Trygvassons gt. å betale for ugjerningen. Om dere virkelig har ryggrad selvsagt. Dere bør skjemmes.

Blir en smule oppgitt av det ikke kan respekteres at noen gjør sitt for å skape et trivelig byrom. Finn dere en hobby som kan gi dere positive opplevelser istedenfor å vandalisere blomsterkrukker i Midtbyen.

