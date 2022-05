Om strømstøtte, hytter og sløsing

Er det så dårlig stilt at det kan tenkes at Rita tar en periode til?

I vinter har det vært meningsutveksling om strømprisar i omtrent alle avisar og nyheitsoppslag. Ifølge Eurostat, EUs statistikkbyrå, hadde for eksempel Tyskland ein gjennomsnitt strømpris på 3,26 kroner pr. kwh i 2020, og 14 av dei vesteuropeiske landa hadde prisar over to kroner.

I størstedelen av rike Norge er det faktisk fortsatt strømprisar langt under gjennomsnittet i vestdelen av Europa. Og det på tross av at vi har den høgaste kjøpekrafta av alle. I mi tid som student i Trondheim tidleg på 90-talet vart Norge omtalt som «landet der folk ikkje sløkker lysa». Mine tyske og spanske studentkollegaer var sjokkert over strømsløsinga her allerede da. Sløsinga har ikkje blitt mindre med åra. Vi liker ikkje høge strømprisar når rekninga skal betales, men det får oss i hvertfall til å sløse mindre!

Vi må kutte ned på karbonforbrenning og erstatte fossil energi med strøm. Det er allerede mange elbilar og fleire vil det bli. Totalt forbruk av strøm auker, og slik det ser ut, er det ikkje vidare aktuelt å «haugge av» kraftkablane til utlandet, slik enkelte har foreslått (EU-vennlege norske politikarar har allerede «låst» Norge til langsiktige strømavtaler med land på Kontinentet). Dermed bør det ikkje vere vanskeleg å forstå at «høge» strømprisar vil vedvare i mange år.

Leiaren i hytteforbundet, Trond G. Hagen, meiner at strømforbruket til hytter burde kompenseres slik som forbruk til private husholdningar. Leiaren uttrykker bekymring over at straumprisane siste tida vil gjere folk skeptiske til å skaffe seg hytter. Denne ytringa er noko av det mest tåpelege eg har høyrd i debatten om straumprisane. Som om det er nokon skade for samfunnet å stoppe hyttebygginga? Som om det er nokon skade å stoppe denne heilt meiningslause øydelegginga av norsk natur som nye hytter fører med seg? Naturen vil juble over at det ikkje bygges fleire hytter, det vil også dei fleste bygdefolk og naturglade folk!

Luksusforbruk som hytte/fritidsbustad må sjølvsagt ikkje kvalifisere for strømstøtte. Hyttefolket får heller fyre med ved. Strømstøtten må heller gå til næringslivet (som gjev arbeidsplassar til oss). Vi må sikre kraftkrevande næringar, så som industri, veksthusnæring og øvrig jordbruk. Desse slit med høge strømprisar på toppen av frå før verdens høgaste lønns- og kostnadsnivå. Og vanlege hushaldningar må få støtte opp til ei rimeleg grense, eit maksbeløp. Ellers vil jo auka forbruk gje auka støtte, altså vil støtta også vere støtte til fortsatt sløsing.

Med strømstøtte opp til eit maksbeløp blir kostnadene meir overkommeleg for husholdningar med lågt forbruk, og alle blir stimulert til å redusere strømbruken. For strøm kan forbli eit knappheitsgode i mange, mange år, det blir den nye normalen også for oss bortskjemte, og tross alt heldige nordmenn!

