(U)kulturbyen Trondheim       

Er det så dårlig stilt at det kan tenkes at Rita tar en periode til?

Her er det muligheter for stuping og dødsing for de aller tøffeste

Er det så dårlig stilt at det kan tenkes at Rita tar en periode til?

Saken oppdateres.

Endelig er kulturlivet tilbake til en slags normaltilstand etter to mildt sagt unormale år. Facebook-feeden min er atter proppfull av «arrangementer nær deg», både i ukedager og helg. Herlig! I kommunedelplanen for Trondheim kommune har jeg lest at «kunst og kultur er en samfunnsbyggende kraft som bidrar til inkludering ved å styrke fellesskap, forebygge utenforskap og utjevne forskjeller mellom folk», og at «kunst og kultur er også viktige arenaer som bidrar til å ivareta ytringsfriheten og bygge demokrati».

Dette er flere hundre tusen techno-fans Det var folksomt i Zürich lørdag, da flere hundre tusen mennesker samlet seg til rave-party i gatene.

Dette får meg til å stusse litt. For i feeden min dukker det sjelden opp musikkarrangementer som gjelder house og techno. Trondheim er en rocke- og hipster-by, må vite! Byen bugner derfor av musikalske arrangementer innen rock, jazz, folk, hip-hop og diverse pop/elektronika, i skjønn forening med ditto sub-sjangere. For all del – det skal vi alle være glade for. Men hvor er eventene hvor DJ-er får trylle fram det ene techno-settet mer drivende og dypere enn det andre?

En og annen gang hender det at noen iherdige ildsjeler er så heldige å ha gode kontakter i utelivsbransjen, og dermed klarer å få tillatelse til å arrangere en herlig aften med fantastiske beats. Men for å få til dette, må man altså ha kontakter som driver et utested med en scene eller et klubblokale, eventuelt må man bruke et år eller to på å sende utallige henvendelser man som regel aldri får svar på uansett.

Etterlyser mer spennende og original rap: - Det er det ikke så mye av i Norge - Det er virkelig ikke noe tvil om at rap treffer veldig mye bredere enn jazz og folkemusikk i 2021, sier musikkjournalist Martin Bjørnersen under Uka-debatten om norsk rap.

Ikke engang konsertarenaen som er plassert midt i smørøyet av det mest liberale området i kanskje hele Norge, er interessert i å tilby sine lokaler til slike events. Årsaken? Jo, naboene synes det «bråker for mye», i tillegg til at en viss etat har gitt klart uttrykk for at «den type arrangementer ikke er ønskelig på grunn av signalene det sender». Hvor ble det av inkluderingen og ytringsfriheten? Hvor ble det av utjevning av forskjellene?

Det finnes altfor mange eksempler på at politi og kommune oppsøker drivere av utesteder etter at de har fått tips om at det skal holdes et house/techno-event der, hvorpå de informerer om at et slikt arrangement ikke er noen god idé. Følgene har vært at mange ildsjeler har fått sine events kansellert, eller fått beskjed om at de ikke kan holde flere events på det aktuelle stedet, fordi utestedet er redd for å miste skjenkebevillingen. Hva var det kommunedelplanen sa om forebygging av utenforskap? Hvilke signaler sender et slikt «forbud»?

NTNU er 25 år. Hvorfor feires det ikke? Hvem har fått med seg at NTNU er 25 år i år? Er det universitets vanskelige fødsel som gjør at jubileet forbigås i stillhet?

I 2022 har vi så vidt kanskje sett konturene av at enkelte utesteder er mer og mer åpne for tanken, men det er fortsatt en lang, lang vei å gå. Foreløpig er det i grunn bare ett utested som huser nevnte arrangementer på en relativt jevn basis. Ett utested, altså, i en by med 200 000 innbyggere.

Dersom Trondheims innbyggere og politikere har tenkt til å fortsette med å skryte av «kulturbyen» Trondheim, må de faktisk jobbe for at alle blir inkludert, ikke ekskludert. Og at ikke offentlige etater bruker skattepengene våre på å skremme utesteder fra å gi et godt kulturtilbud til de som synes visesang blir i kjedeligste laget.

Det var en gang en låt som het «God Save the Queen» av Sex Pistols. Den ble bannlyst fra radio på grunn av det ukristelige og blasfemiske innholdet. I dag er dette nærmest en uskyldig poplåt. La oss håpe at teknobyen Trondheim åpner mer opp for å spille – ja, techno.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe