Etablering av et godt bo- og tjenestetilbud

Leder av NFU Trøndelag, Snorre Ness, kommer i digitalt leserinnlegg 7. mai med en oppfordring til Trondheim kommune fra NFU Trøndelags årsmøte. Fra Trondheim kommune ønsker vi å svare på oppfordringen.

NFU Trøndelag minner Trondheim kommune om FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og hva den sier om brukermedvirkning. Trondheim kommune deltar i prosjekt sammen med andre kommuner i Trøndelag om implementering av konvensjonen. I våre politiske saker og planer har vi brukt konvensjonen aktivt i flere år. Konvensjonen står sentralt i vårt arbeid for utvikling av tjenestetilbudet, herunder også vårt samarbeid med brukerorganisasjoner som NFU.

Brukermedvirkning er nyttig for kommunen for å sikre gode tjenester. Tjenester som gir den enkelte muligheter til å utvikle seg. Sammen med brukerorganisasjonene har vi blant annet etablert det vi kaller «kontaktmøter for brukerorganisasjoner i BoA», som avholdes hver måned. Dette er møter der brukerorganisasjonene kan ta opp tema som opptar dem og der kommunen tar opp tema som kommunen ønsker medvirkning i.

Dette er møter som oppleves som svært nyttige for kommunen, og vi har fått gode tilbakemeldinger fra brukerorganisasjonene på disse møtene, også fra NFU. Brukerorganisasjonene har mellom møtene en fast kontaktperson de kan ta kontakt med når de har behov for dette, noe som sørger for en åpen dialog mellom kommunen og organisasjonene.

Ved utviklingsarbeid i Trondheim kommune trekker vi inn brukerorganisasjoner så snart som mulig. Vi har sammen nå startet arbeidet med en rekke omstillingsprosjekter innen bo- og aktivitetstilbudene. Brukerorganisasjonene er med i en nedsatt gruppe for omstillingsprosjektene og deltar i hele arbeidet, fra definisjon av problemer til evaluering av tiltak.



Vi har også brukerråd på enhetene som vi ønsker skal delta mest mulig i vårt arbeid med å få bedre tjenester. Medlemmene av brukerrådene er tett på hverdagen i bo- og aktivitetstilbudene og er svært nyttige samarbeidspartnere for oss. Brukerrådene bidrar med nyttige innspill både når det gjelder forhold på det enkelte tjenestested og når det gjelder mer overordnede forhold.



Vi er enige med NFU om at Trondheim har gode forutsetninger om å ha et godt bo- og aktivitetstilbud. Vi er en kommune som andre kommuner ser til når de skal vurdere sine tilbud. Dette er også en av grunnene til at det for oss som kommune var aktuelt å bli med i prosjektet om implementering av CRPD, vi ville vise at CRPD er viktig for kommunene. Våre løsninger for samarbeid med brukerorganisasjonene er noe av det andre kommuner ser til når de skal vurdere hvordan de bør løse utfordringer.



Som kommune ser vi frem til ytterligere samarbeid med NFU og andre brukerorganisasjoner. Vi ønsker en åpen dialog som gir rom for ulike perspektiver og gode diskusjoner Da kan vi skape god utvikling – sammen.

