Svar på innlegget fra Marita Løkken 17. mai: Marita Løkken har i sitt innlegg mange viktige poeng. Vi må alle bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig. Det er ikke en oppgave som døve og funksjonshemmede skal sitte med ansvaret for. Det gjelder ikke minst i NRK. Vi må bygge bevissthet og kunnskap om døve og tegnspråk. Og vi må jobbe for at vi i våre interne strukturer er rigget for et mangfold av ansatte, gjester og publikum.

Tilgjengelighet må inn i NRKs DNA og i våre tjenester. NRK har også et ansvar for at folk i Norge får økt sin kunnskap og bevissthet rundt hva det vil si å leve som døv i dag, slik at vi i Norge blir mer bevisst på hva vi kan og må gjøre for å bygge et samfunn der alle hører til. Da er det viktig at de forskjellige redaksjonene inviterer døve inn i sine programflater. Slik som P1+ og Viggo Valle gjorde på fredag.

Når det gjelder opplevelsen Løkken hadde av den redaksjonelle håndteringen i P1+, skal vi gå nøye gjennom den konkrete hendelsen og se om noe kunne vært gjort annerledes. Som leder for mangfoldsprosjektet ønsker jeg å se flere døve i vårt innhold. For å dele av sine erfaringer, og som deltagere på lik linje med andre i vårt programinnhold. Som ekspertkommentator på økonomi, som deltagere i programmer som «Alle mot 1», eller som programleder i TV-serier.

Dette vil ikke skje over natten. Men jeg ser frem til den dagen da Marita Løkken blir invitert til NRK som kilde eller fagperson innen språk og litteratur. Så skal vi jobbe for å rigge oss slik at det blir en god erfaring, både for Marita og for redaksjonene.

