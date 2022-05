Hva er poenget med lovfestede rettigheter?

Saken oppdateres.

Nærmere 50 000 elever i norsk grunnskole hadde i 2020–2021 vedtak om spesialundervisning. Pandemien har utvilsomt rammet opplæringstilbudet til alle elever, men ekstra hardt har det rammet elevene som trenger mest hjelp.

Dette skjer hvis skolen bryter loven Skoleøkonomien i Trondheim er presset. Det kan føre til at barn ikke får det de har rett på i skolen. Hva skjer om en kommune bryter loven?

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at elever som er tildelt timer med spesialundervisning, fikk færre timer enn hva de hadde krav på under pandemien. I en fersk undersøkelse gjort av Utdanningsforbundet Trøndelag, bekreftes dette. Nesten 90 prosent av lærerne i trønderske grunnskoler sier at de har opplevd spesialpedagogiske timer hvor det ikke har blitt satt inn vikar eller annen ressurs det siste året. Dette tyder på omfattende brudd på Opplæringsloven paragraf 5-1, som omhandler elevens rett til spesialundervisning.

Årsakene til at nettopp spesialundervisningen har blitt rammet så hardt under pandemien, er i all hovedsak stengte skoler, digital undervisning og et høyt sykefravær blant lærere. Det har ikke vært nok bemanning og tilgjengelig kompetanse til å kunne gi spesialundervisning. Dette bekreftes også av Parr-utvalgets rapport «Skolen etter koronapandemien». Nå når pandemien avtar, er det derfor viktig å stille seg spørsmålene: Hvordan kunne dette skje og hvordan forebygge dette i fremtiden?

Situasjonen i norske skoler er dramatisk. Det var den også før pandemien. Tall fra 2020 viser at 8,4 millioner undervisningstimer ble gjennomført av ansatte uten godkjent lærerutdanning. Samtidig viser tall fra 2022 at stadig færre søker seg til lærerutdanningene. Resultatet av dette er at kommuner og skoler ikke klarer å få tak i kvalifiserte lærere med rett kompetanse.

Problemet forsterkes ytterligere ved at mange kommuner har underfinansiert skolesektoren over mange år. I Trondheim er budsjettene til skolene så trange, at skoleledere må velge hvilke lover man skal bryte. Konsekvensen er i mange tilfeller at skolene ikke har mulighet til å gi elever den spesialundervisningen de har krav på.

Utdanningsforbundet Trøndelag kan ikke godta at elever som har lovpålagte vedtak om spesialundervisning, velges bort når bemanningen er lav eller når det skal kuttes i skolebudsjettene. Vi må starte med å finansiere de lovfestede rettighetene elevene allerede har. Slik er det ikke i dag.

Debatt på Adressahuset: Skoleopprøret: Loven brytes daglig. Hva må skje nå? | Facebook

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !