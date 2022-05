Klimaproblemer og godsterminal

Riktig at ungdomspolitikere kan få en kalddusj

Nedbyggingen av sykehusene er et svært alvorlig feilgrep

Nedbyggingen av sykehusene er et svært alvorlig feilgrep

Saken oppdateres.

Ny godsterminal? Adresseavisens skriver om dette spørsmålet. Det virker som at våre toppolitikere ser bort fra de restriksjoner som klimatrusselen kan føre til for godstransporten. Den må bli rasjonell og ressursbesparende med mest mulig overgang til jernbane og saktegående sjøtransport.

Det må være mulig å angi plass for ny godsterminal ved fjorden mellom Ranheim og Hommelvik, optimalt plassert både for Trondheim og for Stjørdalsregionen. Den vestlige delen av fylket kan få en rasjonell godssentral på Orkanger.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !