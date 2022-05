Utskrivingsklare pasienter

Her var jeg overbevist om at alt ville bli bra. Jeg tok feil

Det skrives ofte i pressen om utskrivningsklare pasienter, og det er ikke rart. Det er et stort problem, ikke bare for sykehus og kommuner, men for hver enkelt av oss. Det er litt uklart hva som egentlig ligger i begrepet «utskrivningsklare pasienter», men det er nok tøyelig. Og sykehuset benytter sikkert denne tøyeligheten kreativt iblant, for å få plass til nye pasienter. Det kan man ikke kritisere sykehuset for.

Kapasiteten er sprengt ved St. Olav: - Det bekymrer oss at trykket er så stort Akutten ved St. Olavs hospital har flere dager vært nødt til å slå alarm og øke beredskapen som følge av rekordstor pågang av pasienter.

Årsaken til problemet, eller i hvert fall hva om er hovedårsaken, er det vel ingen som er i tvil om. Det er verre å gjøre noe med det. Gjennom ganske mange år mener jeg vi har latt personer med en helt ekstraordinær inkompetanse styre med helsevesen og sykehusutbygging, og da har resultatet blitt som det har blitt. Nedbyggingen av sykehusene er et svært alvorlig feilgrep, og vanskelig å rette opp igjen.

Likevel er det nok det som må til. Og parallelt med dette må mottakerapparatet utenfor sykehus bygges opp, hjemmesykepleien, sykehjemmene og fastlegene. Det er behov for betydelig mer personell, og det må være høy kompetanse dersom man skal kunne ta imot ganske dårlige pasienter fra sykehus. Denne snuoperasjonen vil ta lang tid, og det er nødvendig å starte straks. Ved utsettelse vil situasjonen raskt forverres.

Om man nedsetter komiteer og utvalg og holder møter til man blir blå i ansiktet, så vil det ikke hjelpe noen ting. Her er det realpolitikk som må til, som nevnt ovenfor. Det vil bli uhorvelig dyrt selv om man begynner i dag. Og det vil raskt bli dyrere. Selve problemet med de utskrivningsklare pasientene vil også raskt øke.

St. Olav verst i landet: - Noen pasienter må vente i dagevis Ingen andre norske sykehus har så mange utskrivningsklare pasienter som St. Olavs hospital. Noen må vente i dagevis. - Pasientene får et dårligere tilbud, sier seksjonsleder Ingebjørg Sørhaug.

Så kan det hende at prislappen setter bom for det hele. Det vil være nødvendig at vi alle deltar, og det vil merkes på økonomien for hver enkelt. Og da spørs det. Vi liker ikke mer skatt, og i så fall ender det med at vi fortsatt må ha et haltende helsevesen.

