Jeg syns det er flaut at fokuset er på én spiller

Saken oppdateres.

Det er nå utrolig herlig å se på herrelandslaget i fotball. For en innsats, for et spill, i kamp mot Serbia og nå sist mot Sverige. Et ungt landslag med en kyndig trener som er tydelig på hva han vil. Vi ser et lag som kjemper sammen, som har det artig sammen og som gir stor underholdning!

Må journalister som intervjuer og ansvarlige bak filmkamera, også innprentes at det er laget som gjelder og ikke bare enmannsverk som gir suksess. Jeg syns det er flaut at fokuset på laget totalt er underordnet. Det gagner ikke landslaget at filmkamera kun jakter en person, Haaland i linsa. La laget skinne!

