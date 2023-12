Publisert: 7. desember 2023 kl. 15:32 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Denne uka fikk vi se illustrasjoner av den nye kirken som skal bygges på Charlottenlund. Enkelte kan juble over at Trondheim ser ut til å få en ny kirke, nummer 20 i rekken. Vi ser med vantro på investeringen.

Ved å vedta bygging av Charlottenlund kirke vil bystyret gjøre prioriteringer som går på tvers av tidligere vedtak og som går baklengs inn i framtida med hensyn til utviklingen på livssynsfeltet i Norge. Stadig færre er medlem i kirken, og i en undersøkelse fra Opinion fra 2021 svarer 40 prosent av Norges befolkning at de ønsker gravferd et annet sted enn i kirken.

Stadig færre benytter seg av kirkens seremonier, mens andre tros- og livssynsaktører har økende pågang, skriver Gunn Haugdal. Foto: Privat

Trondheim, som alle andre byer i Norge, opplever et økende mangfold i tro- og livssyn. Stadig færre benytter seg av kirkens seremonier, mens andre tros- og livssynsaktører har økende pågang.

Fremtiden etterspør ikke en ny kirke med rom som ofte står tomme. Fremtiden fordrer livssynsåpne, verdige seremonibygg som er tilpasset en stor variasjon av troende og ikke-troende, kristne, muslimer og humanister. Human-Etisk Forbund har jobbet lenge for et sambruksbygg på Charlottenlund, som også Den norske kirke kan bruke. Vi ser nå at kommunen kan forspille en mulighet til å etterkomme behov i befolkningen og gjøre en finansielt ansvarlig og smart investering. I stedet for et kirkebygg til over 100 millioner ville et livssynsåpent seremonibygg som kan benyttes av alle kommunens innbyggere, være et kommunalt kinderegg. Vi kunne fått et tiltrengt bygg for verdige seremonier, Trondheim kunne stått fram som pilegrimsbyen som tar livssynslikestilling på alvor, og kommunen ville spart enorme summer.

Er det virkelig de få som jubler over et nytt kirkebygg, politikerne skal imøtekomme? Kirka er ikke bygd, og det er ennå mulig å snu – det er på tide at de 77 000 innbyggerne som trenger et alternativ til kirken for sine navnefester, bryllup og gravferder, blir hørt. Det finnes tross alt 20 kirker å velge mellom i byen vår, kontra ett kommunalt seremonirom med plass til 70 gjester.

