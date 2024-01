Publisert: 17. januar 2024 kl. 17:59 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Jeg vil åpne «den politiske kofferten» som jeg tenkte å legge bort for godt etter kommunevalget 2023. Tanken var å gi seg i 2027. Jeg begynte tross alt med politikk i 1974. 40 år i Trondheim bystyre og tre perioder i fylkestinget i Trøndelag kan kanskje være nok.

Jeg tenkte å følge etter dronningen av Danmark og abdisere noe når parlamentarismen blir innført i Trondheim. Er dette riktig etter alle disse årene i lokalpolitikken og ingen i rikspolitikken?

Nå ønsker jeg å spørre velgerne før jeg bestemmer meg.

Skal jeg kanskje prøve meg på Stortingsvalget 2025 med mål om å komme inn på stortinget hvis fylkeslaget ønsker dette. Har Pensjonistpartiet styrke til å komme inn på stortinget fra Sør-Trøndelag? Trenger pensjonister og uføre talsrepresentanter på Løvebakken?

Jeg har pirket på mye tidligere gjennom over 36 år i bystyret og ti år i fylkestinget og tatt opp utallige saker for folk flest. Ombudsrollen er for meg svært viktig.

Er tiden inne til å prøve seg på stortinget eller har jeg kanskje blitt for gammel? Bør man fortsette med politikk når man har passert 70 år ettersom man utelukker denne alderen på en rekke offentlige plasser?

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!