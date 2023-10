Under nøkkerosene i Vikarauntjønna utspeler det seg no eit drama. Dette er historia om korleis ein av dei mest artsrike typane av natur i Noreg blir øydelagt så langsamt at det verker som eit flykrasj i sakte film.

Publisert: 14. oktober 2023 kl. 17:43 Du leser nå en kronikk. Den uttrykker innsenderens mening.