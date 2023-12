At billettprisene økes fra nyttår fremstår som et løftebrudd. Publisert: 19. desember 2023 kl. 21:02 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Under valgkampen lovet de største partiene i både fylket og kommunen at det skulle bli billigere å ta buss. Tirsdag varslet AtB at prisene på både enkeltbilletter og månedskort i alle kategorier øker fra 1. januar. Dette fremstår som et løftebrudd.

Trondheim og Trøndelag Arbeiderparti gikk til valg på å halvere månedskortprisen fra 920 til 460 kroner. Høyretoppene i Trøndelag ville også ha billigere enkeltbilletter med rabatterte priser.

Men nå øker prisene i snitt med 4,8 prosent, ifølge AtB. I noen av billettkategoriene er økningen langt høyere. For eksempel skal en enkeltbillett for voksen på bussen koste 46 kroner i stedet for 43. Det gir en økning på nesten sju prosent. At månedskortet også blir 50 kroner dyrere fra nyttår, stemmer ikke overens med hva politikere på stemmejakt lokket med før valget.

Årsaken til prisøkningen fra 1. januar er at fylkestingspolitikerne i begynnelsen av desember vedtok økonomiplanen for 2024. Der legges en generell prisstigning til grunn for budsjettet.

I fylket har et flertall med Ap i bresjen riktignok fått gjennomslag for at prisen på månedskort skal halveres, men først fra august neste år. Halveringen skal også bare skje i områdene som ikke omfattes av Miljøpakken, altså utenfor Trondheim, Malvik, Stjørdal, Melhus, Skaun og Orkland. I arbeidet med Miljøpakken har flertallet satt av penger til å redusere prisen på periodebilletter med 25 prosent i 2024. Dersom prisene skal mer ned enn dette, blir det opp til kommunepolitikerne.

Men først skal altså prisene økes. Nå må politikerne forstå at folk er utålmodige når det gjelder et bedre kollektivtilbud, som i valgkampen ble løftet som en viktig sak. Selv om et bra kollektivtilbud handler om mer enn pris, er det nødvendig for både mennesker og miljø at det blir langt billigere å reise med buss, tog eller ferje enn i dag.