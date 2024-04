Publisert: 29. april 2024 kl. 08:37 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Benserten i Innherredsveien forsvinner. Det skal bygges boliger og enda en dagligvarebutikk. Planene ligger på høring og det sies at et fem etasjers boligkvartal harmonerer med bebyggelsen i området. Det stemmer ikke: bare kom og se! Det er nemlig foreslått et kvartal som blir høyere enn alle andre bygninger i nabolaget, bortsett fra selve kirketårnet, selv om det står at fasaden ikke skal trekke oppmerksomhet vekk fra teateret eller kirken.

Slik ser den nye bygården ut på tegnebrettet. Foto: Agraff

Med mer enn dobbelt så høye fasader som Rosendal Teater, tar ikke forslaget hensyn til den ikoniske gamle kinoen i det hele tatt. Dette er ikke fire etasjer pluss loft. Sånn skråtaket er tegnet med en for høy gesims og mange kobbhus, vil hele kvartalet oppleves som fem fulle etasjer.

Det bryter fullstendig med estetikken i området, der alle jugendgårdene rundt Lamoparken og kirka er tre etasjer med skråtak og få kobbhus. Ikke bare må kobbhusene nedskaleres, de må også trekkes inn fra gesimsen.

I første versjon av planene, var bygget mot Gamle Kongevei en etasje lavere – med god grunn for å harmonisere med trehusbebyggelsen mot Bakkaunet.

Lademoen er, ifølge fylkeskommunen, det tettest befolka området i Trøndelag. Det er en bydel i sterk vekst, og en sosiokulturell stedsanalyse utført i 2022 for Trondheim kommune, peker på at det er «en bydel med knapphet på attraktive møteplasser og grøntareal sammenlignet med andre sentrumsområder».

Derfor må reguleringsplaner gi bydelen noe den trenger. Dette kvartalet gjør ikke det, når hele bakgården ligger i skyggen halve året og bare en liten del får sol på dagtid fra mai til august.

Enda flere kommer i stedet til å bruke de få parkene som er i området. Samspillet mellom bakgården og teateret mangler. En vegg med en baktrapp lar den flotte teaterbygningen ligge i en skyggeside med avfallshåndtering og nedkjøring til parkeringskjeller.

Her burde det heller være en bakgård på bakkeplan som åpner seg med et torg mot teateret med uteservering og kastanjetre.

Denne bydelen trenger aktivitet og møteplasser, ikke bare dagligvarebutikker. Det er allerede ti matbutikker og to store kjøpesenter 15 minutters gange i øst og vest, og som det står i forslag til arkitekturstrategi: «bygningstypen er lite bymessig og bidrar i liten grad til en menneskevennlig by med gode opplevelser i øyehøyde».

Det må bygges et kvartal med fleksibel førsteetasje der flere aktører får plass på gateplan med åpne fasader og flere innganger. Miljøgata i Innherredsveien skal gjøre det attraktivt for nettopp dette: møteplasser, småbutikker og andre næringsdrivende – ikke enda en lukket stor dagligvarebutikk.

Lademoen er også bydelen med større grad av trangboddhet blant barnefamilier enn resten av byen. Her kan ikke halvparten av nye boliger være 1- og 2-roms leiligheter.

Bare kirketårnet er høyere enn det nye kvartalet, skriver innleggsforfatterne. Foto: Agraff

I en bydel der 25 prosent flytter hvert år, trengs gode seniorleiligheter og større familieleiligheter med fellesarealer for stabile relasjoner og sosiale nettverk som bidrar til et trygt nærmiljø.

Det er disse fire punktene som utgjør den store forskjellen for det bydelen trenger. La’mosatsinga har oppsummert at Lademoens markante stedskarakter huser et mangfold av bygningsmiljøer som innbyggerne er svært stolt av, og opptatt av å ta vare på.

Dette kvartalet blir Østbyens ansikt, midt mellom teateret, Uffa og kirken, mellom Lamoparken og småhusbebyggelse i tre og mellom Innherredsveiens store bygårder og Sverre Pedersens funksjonalistiske blokker på Voldsminde.

La det nye Rosendalkvartalet invitere folk til hele nabolaget, ikke overskygge sine naboer. Bygg noe som faktisk harmonerer!

Ja, det kunne vært verre, men hvorfor kan det ikke heller bli ordentlig bra?

Silje Naper Salomonsen er kommunalråd for SV i Trondheim, men signerer her som nabo.

Hva mener du om det nye planene for Østbyen? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!