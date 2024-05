Selvsagt skal vi ikke bruke penger på en midlertidig ombygging av Torvet under Ski-VM. Heldigvis ser trondheimspolitikerne ut til å mene det samme. Publisert: 7. mai 2024 kl. 21:13 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Mange reagerte skarpt da mediene i Trondheim omtalte Ski-VMs ønske om å bygge om Torvet før mesterskapet i februar/mars neste år. For å gi plass til flere publikummere under gratiskonserter og premieutdelinger vil de fjerne faste installasjoner, trær og sykkelstativ.

En så omfattende ombygging bør være uaktuelt. Et flertall av politikerne i formannskapet ga også tydelig uttrykk for det. Flertallet vedtok å ta planene til orientering, men forslaget fra Roald Arentz (Rødt) om å si nei til en ombygging i det omfanget arrangørene ønsker seg, fikk seks av 15 stemmer.

Flere blågrønne partier mener også at Ski-VM bør legge fram en mer beskjeden søknad hvis de skal få ja når saken blir avgjort. Arbeiderpartiet mener det samme.

Saken skapte en langvarig diskusjon i formannskapet der en rekke detaljer ble diskutert. Hvilke installasjoner kan fjernes midlertidig ved å skru dem ned? Hvilke endringer vil kreve større inngrep? Hvor lang vil det ta å bygge om og sette alt på plass igjen?

Men sakens kjerne er enkel. For to år siden fikk hjertet av Trondheim en etterlengtet og kostbar oppgradering. Det torget vi har, må VM-arrangørene forholde seg til.

De bør ikke planlegge ut fra hvordan Torvet var da byen arrangerte ski-VM i 1997. Da var det mye bedre plass på Torvet, og kravene til sikkerhet og vakthold var annerledes. Anslagene den gangen sa at det var over 30 000 publikummere på Torvet enkelte kvelder. Men det er snart 30 år siden.

Mye har endret seg siden den gangen. Interessen for langrenn og hopp er nok mindre. Hvorfor skal Ski-VM da bruke rundt tre millioner kroner på en ombygging som heller ikke er klimavennlig?

Vi håper og tror Trondheim får en fin folkefest under VM neste år og at det blir mange publikummere både i Granåsen og på Torvet. Det bør være mulig uten en stor ombygging av et torg som fungerer godt.