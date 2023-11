Publisert: 19. november 2023 kl. 19:22 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Vi må rope ut: Ja til umiddelbar våpenhvile, ja til å åpne grensene og ja til å sende inn nødhjelp. Norge må legge press på israelske myndigheter for å få en stopp på drapene på barn og sivile, og for å få sendt inn nødhjelp.

Og samtidig må vi rope: Nei til antisemittisme og nei til islamofobi.

Det gjør vondt å lese Rita Abrahamsen, styreleder i Det jødiske samfunn i Trondheim, fortelle til Klassekampen om folk som har sluttet å gå med jødiske kjennetegn, som kvier seg for å uttale seg i offentligheten og som ikke har navnet sitt på ringeklokka fordi man som jødisk lever med trusler.

Har vi ennå ikke lært at sivile enkeltindivider, attpåtil i et helt annet land, ikke kan holdes ansvarlige for stater og organisasjoners krigsforbrytelser?

Men nei – antisemittismen blomstrer i Europa, islamofobien blomstrer i Europa.

Jeg vil komme med følgende anbefaling: Oppsøk HL-senterets nettsider og les holdningsundersøkelsene om antisemittisme, islamofobi og antisiganisme.

Besøk en moské og snakk med medlemmene fra muslimske trossamfunn når de holder stand i Nordre gate. Søk opp «Jewish Voice for Peace». Sett av tid til å besøke det jødiske museets nettsider om antisemittismen historie og besøk det jødiske museet på Kalvskinnet. Lytt til de jødiske veiviserne, de har mye klokt å fortelle.

Rett på utsida av bystyresalen her i byen, henger en plakett med det godt kjente sitatet fra Arnulf Øverland: «Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer dig selv». Man kan anta at dette er ment som inspirasjon for byens folkevalgte opp igjennom tidene.

Vi mener storsamfunnet har en plikt til å slå ring rundt minoriteter som blir utsatt for hets og rasisme, være seg muslimer, rom, skeive eller jøder. Høsten 2022 vedtok bystyret, etter initiativ fra SVs Mona Berger, en handlingsplan mot religiøs diskriminering, muslimhat og antisemittisme.

I disse dager må trondhjemspolitikere på nytt slå ring om de innbyggerne som er og blir ekstra berørt av krigen i Midtøsten. Norske jøder er ikke skyldige i forbrytelsene som foregår i Gaza og på Vestbredden. Norske palestinere er ikke ansvarlige for terror utført av Hamas.

Vi er glade for at formannskapet denne uka, også etter initiativ fra SV, vedtar en solidaritetsuttalelse og ber bystyret ta stilling til økonomisk støtte til humanitær hjelp. Trondheim har i mange år vært en tydelig solidarisk by, det vil vi jobbe for at den fortsetter å være.

For å parafrasere Ragnar Vold: Hets underveis blir terror ved veis ende.

Bare husk al-Noor-moskeen i Bærum 10. august 2019 og Lille London 25. juni 2022.

