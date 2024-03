Løsning med bismak for reindriftsfamiliene på Fosen. Publisert: 7. mars 2024 kl. 21:25 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Dommen fra Høyesterett høsten 2021 var klar: Vindkraftutbyggingen på Fosen utgjorde et menneskerettsbrudd. Først 877 dager senere ble et slags punktum satt. Men menneskerettsbruddet er reparert først når reindriftssamene får det de er lovet.

Onsdag signerte Nord-Fosen siida en avtale med Roan Vind. Før jul kom Sør-Fosen siida og motparten fram til en løsning. Meklingene kom i stand etter at regjeringen ikke klarte komme opp med en løsning som samene kunne stole på.

Avtalen innebærer blant annet at Roan Vind gir sju millioner kroner hvert år fram til konsesjonsperioden går ut i 2043. Pengene skal brukes på avbøtende tiltak som gjør det mulig å fortsette med reindrift. De skal også finansiere et såkalt tilleggsareal. Det er staten som skal finne et egnet vinterbeite i «akseptabel transportavstand» fra Nord-Fosen. Det blir svært krevende. Først når det er på plass, er samenes rett til å utøve sin kultur ivaretatt.

Enigheten gjør at staten avslutter arbeidet med å gjøre om det omstridte konsesjonsvedtaket. Roan Vind sier i en pressemelding at nå kan partene endelig se fremover. For reindriftssamene kommer enigheten med en vond bismak. For hovedkravet, om at de må få land tilbake ved at turbiner fjernes, fikk de ikke gjennomslag for. Vindkraftverket i deres beiteområde består ut konsesjonsperioden.

Egentlig ville de ikke gi seg. Nord-Fosen siida mener fortsatt at verken regjeringen eller Roan Vind har respektert dommen fullt ut. «Vi skulle gjerne ha kjempet videre for å vinne på nytt i Høyesterett, men da ville reindriften i mellomtiden ha gått under, kanskje vi også,» skriver de i en pressemelding.

Det avgjørende nå er at staten lærer av sine feil. Ingen andre skal måtte oppleve det reindriftsfamiliene på Fosen har blitt utsatt for.

