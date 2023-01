En rekke trondhjemmere klager på for dårlig snøbrøyting i vinter. I mange områder er snøen blitt liggende altfor lenge. Kommunen må sørge for at situasjonen blir bedre.

Publisert: 4. januar 2023 kl. 22:08 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisen sin mening.