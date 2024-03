Mandag gikk det svenske flagget til topps utenfor Natos hovedkvarter i Brussel. Russlands angrepskrig i Ukraina har ikke splittet Nato, slik Vladimir Putin håpet. I stedet står alliansen sterkere enn på lenge. Publisert: 11. mars 2024 kl. 15:24 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Ikke siden Kalmarunionen har landene i Norden hatt et felles forsvar. Nå er vi i samme allianse. Det gjør oss tryggere og styrker båndene mellom de nordiske nasjonene. Samtidig stiller det økte krav, særlig til beredskapen i Trøndelag.

Prinsippet om at et angrep på én skal regnes som et angrep på alle, er nedfelt i artikkel fem i Nato-traktaten. Men det er artikkel tre som stiller de høyeste kravene til oss nå.

Disse landene er medlem av Nato Vis mer ↓ Belgia (1949)

Canada (1949)

Danmark (1949)

Frankrike (1949)

Island (1949)

Italia (1949)

Luxembourg (1949)

Nederland (1949)

Norge (1949)

Portugal (1949)

Storbritannia (1949)

USA (1949)

Hellas (1952)

Tyrkia (1952)

Tyskland (1955)

Spania (1982)

Polen (1999)

Tsjekkia (1999)

Ungarn (1999)

Bulgaria (2004)

Estland (2004)

Latvia (2004)

Litauen (2004)

Romania (2004)

Slovakia (2004)

Slovenia (2004)

Albania (2009)

Kroatia (2009)

Montenegro (2017)

Nord-Makedonia (2020)

Finland (2023)

Sverige (2024)

Der forplikter medlemsland seg til å «opprettholde og utvikle sin individuelle og felles evne til å motstå væpnet angrep». Nå som Sverige og Finland er Nato-medlemmer, øker betydningen av Trøndelags rolle som mottaks- og transittområde for alliert støtte ved en eventuell krig eller konflikt.

Dette er noe trønderske myndigheter og politikere har hatt stor bevissthet rundt lenge. Allerede for ett år siden lovet fylkesmøtet i kommunesektorens organisasjon (KS) i Trøndelag å prioritere viktige infrastrukturprosjekter som gjør regionen bedre rustet til å motta, oppbevare og frakte folk og utstyr til Sverige. Men dette er en oppgave lokalpolitikerne verken har makt eller penger til å løse alene. Fylkesmøtet kom derfor med en klar oppfordring til regjeringen. De «forventer at staten bidrar i dette arbeidet og at det raskt prioriteres midler til nødvendig sikring og opprustning av havner, veg og jernbane, for å imøtekomme Forsvarets og Natos behov i Trøndelag». Aktuelle prosjekter her er for eksempel Meråkerbanen fra Stjørdal til Östersund og E14 mellom Stjørdal og Åre.

Vi håper trønderbenken på Stortinget og andre lokalpolitikere har lyktes i å overbevise regjeringen. Når Nasjonal transportplan kommer før påske, får vi svaret. Samtidig må lokale myndigheter styrke samarbeidet med sine kolleger på den andre siden av svenskegrensa. Bare ved å jobbe sammen kan vi leve opp til forpliktelsene i artikkel tre.

