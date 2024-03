Prøveprosjekt med kortere arbeidstid der det passer er vel og bra, men for norsk arbeidsliv som helhet er ikke tida moden for firedagersuke. Publisert: 13. mars 2024 kl. 22:19 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Det er på overtid å snakke om kortere arbeidstid, sier stortingspolitiker Lan Marie Berg (MDG) til VG. Vi mener tvert imot at vi må ta oss god tid i diskusjon om kortere arbeidstid og fordeler og ulemper som det kan gi. Tida er ikke moden for store reformer om kortere arbeidstid. Det trengs mer kunnskap om konsekvenser av kortere arbeidstid på ulike felt, før det lanseres enkle løsninger som vil føre til store problemer for samfunnet.

På noen områder kan det godt hende at fire dagers arbeidsuke kan gi flere gevinster, uten at det går på bekostning av produktivitet. På andre områder, hvor det er mangel på arbeidskraft eller et presset arbeidsmarked, kan fire dagers uke skape flere problemer enn det løser. Derfor er vi positive til prøveprosjekt, men skeptiske til gjennomgripende tiltak.

Fire dagers arbeidsuke med full lønn vil åpenbart gjøre livet enklere for mange. Som en rettighet for småbarnsforeldre eller ansatte i offentlig sektor vil det likevel føre galt av sted. Flere områder, som helsesektoren, trenger mer arbeidskraft framover. Alle områder med døgnkontinuerlig virksomhet vil få særlige utfordringer.

En større undersøkelse i Storbritannia i fjor blant 60 bedrifter og nesten 3000 ansatte i prøveprosjekt med fire dagers uke, viser at det er verdt å teste ut. Der økte bedriftene i snitt omsetningen med 35 prosent fra året før, mens ansatte fikk mindre stress, mindre sykefravær og bedre fysisk og psykisk helse. Ni av ti bedrifter ville fortsette med ordningen, skriver Forskning.no

Poenget er at kortere arbeidstid er bedre egnet på noen områder enn andre. Erfaringer fra vellykkede forsøk kan også gi nyttig kunnskap til områder hvor fire dagers uke er mindre aktuelt. Pensjonsforliket på Stortinget i februar innebærer at norske arbeidstakere må stå lenger i arbeid framover. Ferske tall viser økende sykefravær i Norge. Derfor er det relevant å diskutere arbeidstid for å gjøre et lengre arbeidsliv overkommelig for flere. Fire dagers uke med full lønn for alle låter forlokkende. Det lar seg dessverre ikke gjennomføre i overskuelig framtid.