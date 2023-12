Det henger ikke på greip at lokalpolitikere tjener langt bedre enn statsministeren. Publisert: 18. desember 2023 kl. 11:43 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Helt frivillig har norske politikere tatt på seg viktige tillitsverv på vegne av fellesskapet. Det fortjener de ros for. Likevel er det viktig å stille spørsmål ved hvor mye man bør tjene som folkevalgt i Norge. Vi mener politikerlønningene må temmes.

Det henger for eksempel ikke på greip at lokalpolitikere tjener langt bedre enn statsministeren. Men dette skjer i dag, særlig om politikerne har flere verv samtidig. Frp-politiker Terje Søviknes er ordfører i Bjørnafjorden, gruppeleder i fylkestinget, hovedstyremedlem i KS og nestleder i Frp. Til sammen tjener han 2,4 millioner kroner, ifølge NRKs oversikt. Det er 500 000 kroner mer enn Jonas Gahr Støre.

Søviknes har ikke formelt sett gjort noe galt. Det er også helt riktig at folkevalgte skal kompenseres for den innsatsen de legger ned i lokaldemokratiet. Men godtgjørelsen må være på et rimelig nivå. Professor Yngve Flo ved Universitetet i Bergen peker på at det formelle regelverket bør endres. Det er vi helt enig i. I dag finnes det altfor mange eksempler på politikere som tjener uforholdsmessig mye.

Det bør også bli en debatt om hvor mange politikere på full lønn vi faktisk trenger i Norge. Når storfylket Viken er historie 1. januar, vil nye Akershus fylkeskommune holde seg med 26 heltidspolitikere. Det er to flere enn i hele det gamle storfylket til sammen. Politikken må ikke bli et sted som folk søker seg til for å få godt betalt, men fordi det er en viktig jobb.

Politikernes etterlønnsordninger er et kapittel for seg selv. Tanken er egentlig god. Politikere bør ikke settes direkte på bar bakke etter en periode i demokratiets tjeneste. Likevel har vi sett at noen politikere utnytter dette på en kalkulert måte. I Steinkjer kunne den avtroppende ordføreren gått direkte tilbake i en stilling hos Statsforvalteren. Kommunereglene tillot at hun i stedet fikk etterlønn.

I Steinkjer var ikke de lokale reglene i tråd med kommuneloven. Det viser behovet for en gjennomgang av tilsvarende regler andre steder i landet også.