Vi fortjener å bli tatt hensyn til når eierskapsenheten vurderer salg av Rabarbraparken

I et område hvor det lokale kulturtilbudet har blomstret de siste 14 årene, i en anonym 280 kvm bakgård som er blitt en populær og frodig park på Bakklandet, har Eierskapsenheten i Trondheim kommune valgt å selge deler av Rabarbraparken – uten å informere Rabarbrateateret som er leietaker.

Parken har husert mange produksjoner som har nådd et miljø som går langt utover byens grenser, og vi har over 100 medlemmer som har valgt, og velger igjen, å bidra til en sommerproduksjon, selv om de kjenner til hvor krevende det er.

I 2016 hadde hele nabolaget en beboeraksjon da det ble vurdert salg av den kommunale eiendommen hvor parken ligger. Parken ble bevart og oppkalt etter teatertruppen.

Under pandemien var kulturlivet i hardt vær, men Rabarbrateateret har levert fast og uten unntak. Teateret som historisk leietaker taper nå et nødvendig areal, vi var ikke forberedt på dette etter 2016-kampen.

Carsten Tourrenc, som har drevet Antikvariatet siden 2009 tror at han snakker for samtlige næringsdrivende her på Bakklandet når han sier at Rabarbrateaterets preg i nabolaget om sommeren er kjærkomment. Ikke nok med at det gir flere besøkende fra fjernt og nært, så bidrar de ikke minst til å skape en stemning av lek, glede og forventning i hele bydelen hele den snaut to måneder lange perioden teateret holder til her. Det blir litt som et barns forventning til julaften i nabolaget.

Det at kommunen velger å selge så mye som en centimeter av parken, er forhåpentligvis bare historieløst eller en misforståelse av grunnleggende verdier i et åpent demokratisk samfunn. De drøye 30 kvadratmeterne kommunen nå har solgt til en pris ingen ved sine fulle fem ville sagt «nei» til, viser bare hvor lite de forstår verdien av et levende og kreativt bymiljø.

Dette skaper presedens for fremtidige saker hvor våre friområder risikerer å bli solgt til de heldige nok til å sitte bak lukkede dører.

Eierskapsenheten i sin tilbakemelding påstår at Rabarbrateateret ikke påvirkes av salget, vi er nysgjerrige og avventer innsyn i vurderingen med spenning.

Vi forstår heller ikke at salget skyldes kun et forslag til avfallshåndtering. Det er tydelig at teaterdrift ikke veier veldig tungt. Bekymringen jeg har når jeg forvalter Rabarbrateateret som organisasjon, er at det kan utfordre produksjoner betydelig fremover. Teaterlaget er av ideell art og det skal ikke mye til for at det ikke lar seg gjennomføre, eller at motivasjon er svekket betydelig pga denne typen uforutsigbarhet.

Innbyggerinitiativet for å bevare parken har til nå samlet inn over 1485 underskrifter. Vi ønsker at hele parken sikres. Vi mener at kommunen prinsipielt har sikret Rabarbraparken i den nye kommuneplanens arealdel allerede, noe som eierskapsenheten har vurdert annerledes. Vi mener at enheten rett og slett har bommet, uaktsomt, men bommet.

På toppen av det hele fikk vi svar om at vi kunne ha funnet ut av dette i det kommunale arkivsystemet, noe som er svært provoserende.

Flaks at vi i det hele tatt fant ut av dette før vi skulle begynne å sette opp den planlagte forestillingen i juni.

Vi gir oss ikke, og i år blir det forestilling i perioden 25. juli – 4. august.

