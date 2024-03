Igjen skaper bonusene i det helstatlige Statkraft overskrifter og debatt. Vi må ha større åpenhet rundt ordningene. Publisert: 10. mars 2024 kl. 20:57 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

De to siste årene har Statkraft brukt om lag fire milliarder kroner på såkalte «andre ytelser» til sine ansatte. Skyhøye bonusutbetalinger til om lag 150 ansatte i Statkrafts datterselskap i Düsseldorf er særlig kontroversielle.

Ifølge Dagens Næringsliv mottok kraftmeglerne i Düsseldorf 900 millioner kroner i bonuser i 2022, i snitt seks millioner kroner hver. I fjor måtte konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft beklage at bonusprogrammet ikke hadde et godt nok «tak». Da Putins Russland skrudde igjen gasskranene til Europa, spratt prisene på den norske krafta opp. Det samme gjorde bonusene til de som tradet den verdifulle krafta.

Statkraft hevder at det nå er innført begrensninger i hvor mye det er mulig å hente ut i bonus, og at utbetalingene til meglerne i Tyskland ble omtrent halvert i 2023. Men av årsregnskapet kommer det like fullt fram at statsforetaket i fjor betalte ut 1,8 milliarder kroner i «andre ytelser» til sine 5000 ansatte rundt om i verden.

Konsernsjef i Statkraft Christian Rynning-Tønnesen. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Da bonusene var tema i «Debatten» i NRK i forrige uke, gikk diskusjonen langs nedtråkkede spor. SV og Rødt raljerte over ellevill bonusfest i Düsseldorf mens Statkrafts konsernsjef hevdet at dette er prisen en må betale for å utføre Statskrafts samfunnsoppdrag, å tjene mest mulig penger på å selge norsk kraft til Europa. Regjeringens representant i panelet, statssekretær Tore O. Sandvik (Ap), sendte forutsigbart nok ansvaret videre til Statskrafts styre.

Meglerne, som Statkraft hevder er Europas dyktigste på feltet, har skaffet statsforetaket eventyrlige inntekter de siste årene. Hva de egentlig tjener, vil Statkraft beholde som en forretningshemmelighet. Skal vi komme videre i denne nær sagt årlige debatten om bonuser i statlige foretak, må vi likevel vite mer om ordningene. Statkraft forvalter verdier på vegne av det norske fellesskapet. Da må fellesskapet også få mer innsikt i både hva som utbetales i bonus og hvordan de oppnås. Større åpenhet vil neppe skade Statskrafts muligheter på kraftbørsen.