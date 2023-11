Det er bra at nordmenn flyr mindre. Det må få konsekvenser for hvordan norsk lufart skal drives. Publisert: 29. november 2023 kl. 20:45 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Motstridende målsettinger har blitt et problem for norsk luftfart. Avinor er i økonomisk trøbbel fordi folk fortsatt flyr langt mindre innenlands etter pandemien. Et system hvor norske småflyplasser er avhengig av omfanget av flytrafikken ellers i landet, samt inntekter fra taxfree-salg på utenlandstrafikk, er ikke bærekraftig lenger.

Av hensyn til klimaet bør vi fly mindre. I sommer kom det nye nordiske kostholdsråd som anbefaler nullinntak av alkohol. Da virker det mildt sagt problematisk og dobbeltmoralsk at flyplassene og flyrutene i Distrikts-Norge samtidig er økonomisk avhengig av at folk flest flyr, drikker og røyker minst like mye som i dag. Sånn kan vi ikke ha det.

Denne uka kom Avinors siste kvartalsrapport. Den varsler at det statlige selskapet som driver 44 flyplasser i Norge, er i alvorlig økonomisk trøbbel. I forrige uke skrev E24 at Avinor var bare dager unna finansiell kollaps da regjeringen nylig grep inn ved å love økte inntekter til selskapet.

Rapporten viser at antall flyreiser er tilbake på 90 prosent av nivået før pandemi. Utenlands- og fritidsreiser er mer i vekst enn innenlandsfly. Alt tyder på at pandemien har skapt varige endringer. Dermed blir inntjeningen for svak sett mot oppgavene selskapet er satt til å løse, heter det i rapporten.

Den gamle modellen med at driften av noen få store flyplasser og taxfree bidrar til å finansiere mange små, fungerer ikke lenger. Regjeringens reduksjon av taxfreekvoten har forverret økonomien. Fremskrittspartiets forslag om å reversere taxfreekutt og fjerne flypassasjeravgift låter mer som et skritt tilbake enn en modernisering av modellen.

Regjeringen har avvist Avinors innspill om færre flyplasser som et sparetiltak. Vi tviler på at økte flyplassavgifter er nok til å redde en utdatert modell. Nødvendig samferdselsstruktur bør sikres uten at hele kostnaden legges på passasjerene. Da må det også være mulig å se på hvor mange flyplasser som trengs for å sikre et godt nok rutetilbud - særlig der hvor det dessverre ikke finnes gode alternativ til fly.