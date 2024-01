Styret på NTNU diskuterer mandag om universitetet skal ha valgt eller tilsatt rektor. Det viktigste er at de får en rektor som forstår og forsvarer universitetets rolle i samfunnet. Publisert: 21. januar 2024 kl. 22:27 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Fram til 2005 valgte studentene og de ansatte hvem som skulle være rektor. Deretter er stillingen blitt utlyst, og NTNUs styre har etter en grundig prosess tilsatt én. Ved universitetene i Oslo og Bergen blir rektorene fortsatt valgt.

Det er bra at styret diskuterer hvilket system som er best. Begge ordningene har fordeler og ulemper. Selv om valgdeltakelsen er lav, er valgt rektor mest demokratisk. De som vil ha en valgt rektor, argumenterer også med at ansettelsesprosessen blir mer åpen. Camilla Stoltenberg var «hemmelig» søker i 2019, men trakk søknaden før tilsetting. Det var også unntatt offentlighet at Gunnar Bovim søkte stillingen i 2013.

Men en valgt rektor er også styreleder, slik at rollefordelingen mellom styret og rektor blir svært problematisk. Eivind Hiis Hauge, som i 2002 ble den siste valgte rektoren på NTNU, forteller dessuten en viktig historie. Han sier at kvaliteten på han og motkandidaten ikke var det viktigste da han ble valgt. Han mener han vant valget fordi han kom fra Gløshaugen. Der er det mange flere som kan stemme enn på Dragvoll. Kathrine Skretting, som var motkandidaten hans, var professor på Dragvoll.

Vi mener det vil være best for NTNU at rektor fortsatt blir tilsatt og ikke valgt. Men det avhenger av at styret er seg bevisst hva slags kvalifikasjoner som trengs. De må gjennomføre en god prosess og tilsette en rektor som forstår universitetets rolle. Universitetene er avgjørende både for kunnskapen i et samfunn og for samfunnsdebatten.

En rektor på Norges største universitet må være innstilt på å delta i debatten og være et talerør for universitetenes uavhengighet. Hen må selvfølgelig også forstå den akademiske ytringsfriheten. Det var mangelen på en slik forståelse som førte til at Anne Borg gikk av som rektor før jul.

Hvis NTNU får en rektor med god samfunnsforståelse, kan vi unngå at den historien gjentar seg.