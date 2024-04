Publisert: 26. april 2024 kl. 20:58 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Fredag 26. april viste søkertallene til høyere utdanning at stadig færre søker seg til grunnskolelærerutdanningen. Den offentlige fellesskolen er en hjørnestein i velferdsstaten vår.

Lærere er en viktig forutsetning for et godt liv og en god framtid for oss alle.

Læreryrket er ikke lenger et kall, men et bevisst yrkesvalg. Både for ungdommene som er på vei inn i høyere utdanning og for alle de erfarne, dyktige lærerne som arbeider i skolen.

Som lærer tror jeg på følgende medisin mot fallet i søkertallene til lærerutdanningene: Gi lærerne en lønn som anerkjenner lærerutdanningen og det viktige samfunnsoppdraget.

Som for andre yrkesgrupper, er også lønn en relevant medisin for å rekruttere og beholde lærere.

