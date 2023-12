Publisert: 12. desember 2023 kl. 13:46 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Vi mener at borteboerstipendet vi får tildelt er altfor lite i forhold til dagens priser på både mat og bolig. Vi som er fulltidselever i videregående skole, er avhengige av økonomisk støtte hjemmefra for å klare oss.

Per dags dato mottar vi 5263 kr i borteboerstipend fra Lånekassen en gang i måneden. Sammenlignet med prisene for å leie hybel nært skolen er dette for lite, da man må betale minimum 4000 kr i månedsleie for de fleste hyblene her i Ørland kommune.

Etter husleien er betalt sitter vi igjen med rundt 1200 kr som skal dekke mat for en hel måned. Med dagens matpriser er det veldig vanskelig å klare seg på kun 300 kr i uka.

Vi er avhengige av å ha et telefonabonnement for å kunne bruke PocketID-appen til skolebevis, bussbevis og bibliotekkort. Derfor kan ikke de 1200 kr fordeles på kun mat og dagligvarer.

Dersom man skal ha nok penger til å kunne kose seg må man finne tid til å jobbe etter skoletid eller i helgene. Mange ønsker å dra hjem til familien sin i helgene ettersom man ikke ser dem så ofte. Det kan lett bli ensomt alene hjemme på hybelen, hvis man ikke er vant til å være mye alene.

Skal man tjene noen ekstra kroner, må man bruke fritiden på ettermiddagene. Tid som man kunne brukt til skolearbeid. På lang sikt er det ikke lønnsomt for oss å tjene penger framfor å prioritere utdanning.

Vi er avhengige av at foreldre har nok penger til å betale enten husleie eller mat, fordi stipendet ikke strekker til begge deler. Selv om våre foreldre har forsørgeransvar til vi er ferdige på videregående, mener vi at stipendet er for lite for oss som ikke kan bo hjemme.

Det går ikke an å forvente at alle foreldre har muligheten til å kunne disponere flere tusenlapper hver måned til elever som må flytte hjemmefra for å gå på skole.

En løsning vil være å dra hjem i helgene for å minske matutgiftene. Da er man også avhengig av å ha penger til transport hjem og at man ikke må på jobb, hvis man har en ekstrajobb.

Det er vanskelig for oss som ikke bor hjemme å leve på maks 300 kr i uka når matprisene øker. Det forventes at vi enten må finne tid til å jobbe eller at foreldre kan betale store deler av de månedlige utgiftene for å bo på hybel.

Det er heller ikke alltid man kan dra hjem og spare utgifter der. Derfor må borteboerstipendet økes!

