Eksamen må gjerne fornyes og videreutvikles, men bør ikke avvikles. Publisert: 28. februar 2024 kl. 22:46 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Skal tenåringer i ungdomsskolen tvinges til å ta eksamen? Det kan jo hende de har en dårlig dag. Kanskje blir det psykiske presset for stort. Den aller viktigste læringen skjer dessuten i klasserommet hver dag gjennom hele året. Likevel er svaret ja.

Det var utvalget for kvalitetsutvikling i skolen som før jul i fjor la fram forslaget om å fjerne eksamen for tiendeklassingene. Utvalget mener skolene bør jobbe mer med underveisvurdering og standpunktkarakterer, som utgjør 80 prosent av karakterene på vitnemålet. I dag har dessuten alle elever rett til videregående opplæring, uansett hvordan de gjør det på ungdomsskolen.

Utvalget har flere gode poenger. Det er åpenbart at den aller viktigste læringen i grunnskolen skjer i møte mellom lærer og elev i klasserommet. Kontinuerlig oppfølging og vurdering er svært viktig, mens eksamen bare er en test på hva elevene kan på et gitt tidspunkt. Likevel finnes det gode argumenter for at eksamen bør bestå.

Ett av dem presenteres av Kristiansand kommune i sin høringsuttalelse til forslaget: Eksamen er et viktig korrektiv til den enkelte skole og lærers fastsetting av standpunktkarakter. Når utformingen og vurderingen av eksamensbesvarelsen er ekstern, forsvinner for eksempel faren for trynefaktor-vurderinger.

Flere av de nær 40 kommunene og fylkeskommunene som har sendt høringssvar, er kritiske til å avvikle eksamen. Det gjelder også Trondheim kommune. Her mener politikerne at forslaget ikke er utredet godt nok. Det kan hende at eksamen «i større grad bør tilpasses læreplanens formål og intensjoner», står det i høringssvaret.

Nettopp det å tenke nytt om eksamen – med mål om å gjøre prøveformen mer relevant og presis – er fornuftig. Dette støttes også av Utdanningsforbundet og Norsk lektorlag. En grundig utredning av eksamen må føre til forslag om fornyelse og videreutvikling, heller enn forhastede tiltak om avvikling.