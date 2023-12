Publisert: 13. desember 2023 kl. 23:53 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Ett år tilbake i tid ble beboere på Lade invitert til idédugnad i regi av Eierskapsenheten i Trondheim kommune.

Flere enn meg så frem til den unike dugnaden på gamle Ringve skole, med store forventninger. Det hele var basert på kommunens deltakelse i «Europan».

Sammen med yngre arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere, skulle våre innspill bidra til å forvandle det nærmest jomfruelige området på Østmarka.

Det gikk ikke lang tid før en rekke spørsmål ble stilt. Hvilke planer hadde kommunen allerede lagt for Østmarka?

Hvor mye «jomfruelighet» var tilbake i prosjektet? Hvilken verdi ville våre innspill gi når mye allerede var kommet langt i planstadiet?

Birger Andreas Myrstad Foto: Privat

Det ble en meget opphetet stemning. Jeg var ikke alene om å føle meg ført bak lyset.

Den første timen gikk med til en ren «frustrasjonstømming», og stemningen var lite hyggelig.

Når kommunen bruker flere titalls skattemillioner på et areal, forventes det at arealet benyttes til mer enn en park? Dette burde selvsagt ha vært lagt inn som premisset for arrangementet.

Å unnlate å spille med åpne kort ga uansett et elendig utgangspunkt for suksess.

Som de sindige menneskene vi er, gikk vi selvsagt etter hvert inn i dugnaden med stor iver – selv om mange av innspillene bar preg av å være reaksjoner på det foran nevnte.

De unge arkitektenes utkast ble presentert og har til felles en nedbygging av store deler av grøntarealet på Østmarka.

Folketilveksten på Lade og Lilleby er stor. For kort tid siden tok politikerne konsekvensen av dette ved å gi utbyggingen av «Smelteverket ungdomsskole» førsteprioritet.

Ringve som midlertidig skole, en særdeles dårlig idé, skulle vel i så fall kunne frigis? Gamle Ringve har sin spesielle arkitektur, deler av bygningen kan være aktuelle å frede. Bygningsmassen, slik den fremstår, er ikke noe monument for «energibærekraft».

Jeg foreslår at planene om et Helse- og velferdshus på Østmarka droppes. I stedet foreslår jeg at et nytt Helse-, velferds- og aktivitetssenter bygges på Ringve-tomten.

Med unntak av det som strengt tatt må bevares, rives Ringve videregående skole.

Et HVA-senter bør bygges som et +hus, som en kombinasjon av Helse- og velferds- og bydelshus med servicetorg. I en fellesdel med bydelskafé, bibliotek, div. møterom og auditorium med audiovisuelle hjelpemidler m.m. kan beboerne ved Helse- og velferdshuset bli en verdifull og integrert del av bydelen.

På tvers av generasjoner åpnes det for erfarings- og kunnskapsdeling der unge eksempelvis kan gi databistand, mens de eldre kan veilede til enkle reparasjoner i form av håndarbeid som motvekt til bruk og kast.

Barnehagen bak huset, åpner for kontakt mellom de eldste og yngste. Grøntarealer som nå står i fare for å gå tapt kan gjøres tilgjengelig for alle – uansett alder.

Fra bussholdeplassen i Olav Engelbrektssons alle må det være inngang fra gateplan inn i bygningen, og selvsagt tilrettelagt for rullestolbrukere. På gangvegen via «Nobøtomten» kan de som har mulighet problemfritt ta seg til Ladetorvet.

Ringve Helse-, velferds- og aktivitetssenter ville utvilsomt bli et fantastisk sted å tilbringe de siste leveårene. Ikke minst i samspillet med Lade-beboerne i et etterlengtet bydelshus rikt på aktivitetstilbud.

