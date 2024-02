Forbudet mot kinovisning før klokken 13 på søndager er absurd. Publisert: 26. februar 2024 kl. 21:10 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Enkelte lover og regler i Norge kan fremkalle både latter og vantro. Visste du at det er forbudt å vise film på kino før klokken 13 på søndager? Slik er det faktisk – og flertallet på Stortinget vil at lovbestemmelsen skal bestå. Her bør politikerne komme på bedre tanker.

Rødt foreslo før jul at søndagen skal bevares som «annerledesdag». De vil ha strengere kriterier for at et område kan bli definert som et «typisk turiststed», noe som åpner for unntak fra loven om helligdagsfred. Slik vil partiet hindre flere søndagsåpne butikker. Før behandlingen av forslaget i familie- og kulturkomitéen fikk politikerne et høringssvar fra bransjeorganisasjonen Film & Kino.

Organisasjonen påpekte noe mange ikke var klar over, nemlig at loven om helligdagsfred forbyr visning av kinofilm før klokken 13 på søndager. Loven skal blant annet «verne om det gudstjenestlige liv». Helligdagsfreden må ikke forstyrres av «utilbørlig larm». En rekke aktiviteter og arrangementer er unntatt loven.

For eksempel gjelder det utstillinger av «kunstnerisk, vitenskapelig eller opplysende art». Gallerier og muséer kan holde åpent fra søndag morgen. Men ikke kinoen, selv om barnefamilier helt sikkert kunne tenke seg å se en film tidligere enn klokken 13.

Forbudet mot kinovisning er absurd. Så blir det da også gitt dispensasjon fra forbudet på løpende bånd. Samtlige søknader fra Trondheim kino til Trøndelag politidistrikt er blitt godkjent, ifølge Aftenposten. Men når partiene Venstre, Høyre og Frp foreslår å tillate kinovisning også før klokken 13 på søndager, blir forslaget blokkert av flertallet.

For venstresidepartiene handler det mindre om «det gudstjenestelige liv» og mer om å beskytte arbeidstakere. Men kinoansatte jobber fortsatt på søndager – og ingen av partiene har reagert på at kinoer får dispensasjon til tidligvisninger. På spørsmål fra Aftenposten svarer verken Rødt, SV eller KrF på om de vil jobbe for at forbudet faktisk blir håndhevet.

Slik blir dette et eksempel på en uviktig og uvirksom regel som politikerne bør fjerne umiddelbart.