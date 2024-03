Publisert: 7. mars 2024 kl. 16:30 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

– Hæ??? Det må være en spøk. Ingen flere småbarnsmødre inn i styreverv?

Jeg satte kaldkaffen i halsen da jeg leste overskriften «Kvinner som ikke er ferdig med å få barn, bør takke nei til styreverv» i et debattinnlegg fra Cecile Arnemo Åsmul i Dagens Næringsliv. Innlegget gikk viralt. Debatten ble sendt direkte på tv og kommentarfeltene både eksploderte og imploderte. Til og med LinkedIn gikk ned for telling (muligens ikke derfor, men likevel). Men det viser seg at jeg er enig med Arnemo Åsmul i saken om styreverv, sånn i grove trekk. Typisk. Det var bare overskriften som var tabloid. Hun har mange gode poenger. Det viktigste er at vi må fjerne hinder for å få flere kvinner inn i styreverv. Venstreleder Guri Melby har sagt at det må være rom for flere enn «proffene» som synes det er uproblematisk med «stresskoffert i ene hånda og baby i den andre», at det må bli enklere å ta en pause fra styrevervet når man har små barn.

Vel, alle mine tre barn har vært med på en drøss med styremøter.

I etterkant av sitt innlegg har Cecilie Arnemo Åsmul uttalt til MN24 at de reaksjonene hun har fått flest av, de som har ropt høyest i debatten, er krenkede kvinner som sier «det er jo bare å ta med babyen inn i styrerommet!» Er jeg en av dem nå?

Tja. Kanskje jeg er det. En krenket kvinne. Ikke ta fra meg retten til å ta med babyen min i styremøte! Har man forresten rett på det? Aner ikke. Det var Anita Krohn Traaseth som sa det. At hun hadde med seg babyen i styremøte.

Hun satte presedens. Jeg ville også gjøre det. Så jeg gjorde det. Det gikk jo fint? Å ha en baby på slep blir kanskje ikke alltid perfekt, men det blir «godt nok for de svina», som Krohn Traaseth også har sagt. La oss ha to tanker i hodet samtidig:

Du bør tenke deg om hvis du skal ta på deg et tungt styreverv. Uansett hvor du er i livet – ikke bare om du tilfeldigvis har en baby.

Du bør takke ja til et styreverv, selv om du ikke har alle sysakene helt orden. Det var nok en god grunn til at du ble spurt. Du trenger ikke levere en million prosent over forventning. Det holder at du leverer!

Ja takk, til alle deler der altså. Ja til Guri Melby, ja til Cecilie Arnemo Åsmul og ja til flere babyer i styremøtet. God kvinnedag og husk at du kan levere minst like godt med en baby på slep!

