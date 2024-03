Publisert: 9. mars 2024 kl. 12:17 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Jeg visste ikke for to år siden at Russland planla en fullskala krig. De militære styrkene som Putin har samlet rundt de ukrainske grensene trodde jeg bare var et psykologisk press.

Det var et stort sjokk at russerne turte å starte en fullskala krig mot en naboland. Nå forstår jeg at mange år med hetspropaganda, som har smittet folk med fascistiske og fremmedfiendtlige ideer, var grunnlaget for dette.

Ukrainerne har ikke noe annet valg enn å kjempe for sin overlevelse som nasjon, ellers risikerer de å bli absorbert av Russland og brukt mot sine egne landsmenn, slik som de ukrainske styrkene fra Donetsk og Lugansk-regionene, eller i en eventuell russisk krig mot andre land. Ukrainerne lever i håpet om at en svart svane skal dukke opp og endre noe i Russland, slik at russerne velger en demokratisk retning.

Basert på det vi kjenner fra autoritære regimer, må det være uenighet blant den politiske eliten om den politiske kursen før et opprør kan komme og få støtte fra folket. For å få voksende politisk opposisjon mot autoritære regimer, må det være organisasjoner som klarer å vokse og samle mennesker rundt seg. Men i Russland blir alle typer organisasjoner som kan utgjøre en trussel for Putin stengt ned. For eksempel feministbevegelsen eller LGBT-bevegelsen. Samtidig har politi og militære svært gode lønninger og en enorm propagandamaskin som krever enorme investeringer. Alle disse organisasjonene som kunne vokst til å bli en fri bevegelse har fått dårlig rykte og lite støtte fra det russiske folk. Det er svært frustrerende at hetspropaganda har så stor innvirkning på folk.

Situasjonen på frontlinjen er også alvorlig. Problemer med logistikk og mangel på våpen gjør at ukrainerne må trekke seg tilbake fra visse viktige områder. Russland utnytter også alle svakheter i den ukrainske politikken for å destabilisere situasjonen i Ukraina og svekke støtten til Ukraina i verden ved bruk av sine agenter og venner.

Det er veldig deprimerende å lese nyheter fra Ukraina hver dag når bomber treffer sivile, dreper små barn og ødelegger husene til folk. Det sårer meg dypt. Og det er veldig trist å innse at krigen kan bli lang, og vi er svært avhengige av støtte fra våre allierte. Det blir en krig-livsbalanse for ukrainerne. Vi prøver å gjøre en stor frivillig innsats for å bidra til landets forsvar, enten gjennom frivillig arbeid eller donasjoner til det som trengs på frontlinjen. Samtidig prøver vi å leve et normalt liv for å opprettholde vår psykiske helse, fordi vi må være forberedt på en langvarig krig. Det er ikke bare en konvensjonell krig, men også en psykologisk krig.

Derfor er det veldig viktig å motvirke propaganda og avdekke falske nyheter. Faktasjekk er utrolig viktig i dag. Det er også viktig å kontrollere at sanksjonene følges i flere land.

Russland fortsetter å kjøpe militært utstyr til tross for sanksjoner. Ukraina er avhengig av militær støtte for å fortsette å forsvare seg selv, derfor er det viktig å supplere våpen og militært utstyr. Den europeiske unionen må jobbe med tiltak for å demokratisere, dekolonisere og deimperialisere Russland. Det betyr at mange nasjoner i Russland bør få være frie og ha muligheten til å opprette sin egen stat.

