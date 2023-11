Trondheim får snart klare retningslinjer for hvordan byen skal vokse. Da må politikerne unngå å gjøre de samme feilene som i Oslo. Publisert: 28. november 2023 kl. 20:58 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

VG fortalte denne uka at barn som vil spille fotball for klubben Hasle-Løren i Oslo, blir avvist. Klubben har ikke plass til flere. De har bare én fotballbane i vanlig format og en sjuerbane. Men de har 70 lag som er påmeldt ulike serier, og det er allerede altfor trangt om plassen.

Ifølge en rapport fra Norges Fotballforbund trenger Oslo minst 30 fotballbaner til for at det skal bli plass til barn og unge som vil spille.

Det er trist å se at barn og unge som vil delta i en slik aktivitet, blir avvist. Å delta i aktiviteter betyr mye for trivselen og folkehelsa, og det kan motvirke at barn og unge havner i problematiske miljø.

Situasjonen er bedre i Trondheim enn i Oslo. Historien fra hovedstaden er likevel noe å lære av. Også Trondheim er i sterk vekst. I løpet av ti år kan byen få nærmere 30 000 flere innbyggere. Når politikerne planlegger hvor og hvordan byen skal vokse, er det helt avgjørende at de utvikler boligområder der folk i alle aldre får møteplasser og muligheter for aktiviteter.

Da tenker vi ikke bare på fotballbaner, men møteplasser av mange slag. Nye boligområder trenger kafeer, bibliotek, kulturarenaer og flere typer idrettsanlegg. Politikerne må selvfølgelig passe på at nye boligområder får god nok skolekapasitet og muligheter for å reise kollektivt. Men nye boligstrøk trenger mer enn det. Vi bygger ikke bare boliger, vi bygger samfunn.

I flere år har for eksempel folk på Lilleby og Lade etterlyst et bydelsbibliotek. Nå har Østbyen fått et slikt bibliotek på Buran, men det er behov for flere.

Tydelige retningslinjer for slike møteplasser finnes i forslaget til kommuneplanens arealdel (KPA), som kan bli sluttbehandlet neste halvår. Planen vil få stor betydning for hvor og hvordan Trondheim skal vokse det neste tiåret.

Politikerne vil antakelig gjøre flere justeringer før planen blir endelig vedtatt. Da må de passe på at boligområdene får møteplasser og muligheter for at både barn, voksne og eldre kan være aktive.