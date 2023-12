Hva i alle dager får Terje Eidsvåg til å sammenligne fylkespolitikken med «Die Hard», «Reservoir Dogs» og «Ocean’s Eleven»? Publisert: 8. desember 2023 kl. 07:45 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Det svaret får du i ukas Omadressert.

Etter vår etterlysning av store politiske nyheter i sist ukes podkast fikk vi svar. For det slo ned som en bombe da Industri- og næringspartiet støttet de rødgrønnes budsjett og dermed sørget for at fylkesordfører Tomas Iver Hallem (Sp) og fylkesvaraordfører Pål Sæther Eiden (H) må styre fylket på de rødgrønnes budsjett.

Dermed ble plutselig fylkespolitikken spennende igjen, og valgtaperen Ap ble plutselig en vinner. Men det gikk ikke mer enn to dager før MDG sørget for at Ap kom ned på jorda igjen.

Og denne «ping-pongen» mellom partiene i viktige saker vil bare fortsette.

* Men er det så bra at det er så uforutsigbart?

* Skaper det mer politikerforakt?

* Får Sp og Hallem som fortjent?

* Vil det samme skje med Kent Ranum og co. i Trondheim?

Og apropos Trondheim og budsjett; Hvor lenge skal forkjemperne for ny svømmehall og nye isflater vente?

Vi får også en anbefaling om en soleklar Oscar-kandidat. Og vi får vite hva som skjedde da Eidsvåg forlot julebordet litt tidlig, og havnet på legevakta.

HØR podkasten Omadressert ved å klikke på bildet i toppen eller der du vanligvis hører podkast (iTunes, Spotify eller Podkaster-appen på Iphone). Tidligere episoder hører du HER.

Eller på Spotify her.