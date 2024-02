Publisert: 27. februar 2024 kl. 14:24 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Søndagsturen rundt på Solsiden i to-/halvtretida 25. februar ble ingen hyggelig opplevelse. Stæsja ungdom, dels berusede, sto i kø for å komme inn til billig cava-fyll. De starter opp i tolv- ettida med et klart mål: Full før klokka tre. Et par av skjenkestedene kjører «dunk-og-drekk-musikk» for å jage opp drikkepulsen. Solsiden var tidligere et sted med hyggelige restauranter, der eldre og småbarnsfamilier gikk søndagstur. Noen koste seg med en kopp kaffe eller lunsj på et av spisestedene. Nå var det knapt godt voksne mennesker og barnefamilier å se.

En enslig jentunge tuslet alene på isen i KLP-dokka. Rundt i området sjanglet ungdommer. Noen prøvde å komme inn på skjenkestedene, men ble avvist. Det er ganske unge mennesker, pent antrukket og tydelig velbemidlet.

Trond Skjefstad Foto: Privat

Det er ellers bråk og støy, høy musikk, skriking og kauking i området hver helg. Festfolket urinerer usjenert rundt husene både nattetid og på lyse dagen. Flasker, glass og hurtigmatemballasje kastes på gangveiene og inn i beplantningene ved husveggene. På toppen av helgefylla er cava-søndagene den tristeste «festen». Nedre Elvehavn som rekreasjonsområde for byen er ødelagt. Nedturen har gått langt og kan kanskje ikke rettes opp igjen. Det var en gang ei restaurantrekke. Nå er det et rølpested, ei «drikke-rekke». Vi kan ikke ha det sånn.

