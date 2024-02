Sylfersk måling viser stor Ap-nedgang. Velgerne vil ikke ha bråk. Den nye våren som partier i opposisjon ofte opplever gjelder ikke alle. Publisert: 16. februar 2024 kl. 14:59 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Trondheim Ap slikker sine sår etter rabalder-årsmøte forrige helg. I en splitter ny måling gir velgerne partiet det glatte lag.

Omadressert-gjengen prøver, men ser ingen rask oppskrift som sørger for fred i partiet.

For der man ofte får en ny vår i opposisjon, så gjelder ikke det for Trondheim Ap. Vi diskuterer målingen, som også gir glede for noen partier.

Samtidig viser en like fersk måling at nyvalgt nestleder Trond Giske splitter Ap-velgerne. Kanskje ikke overraskende, men kan han da havne på Stortinget igjen?

Apropos maktkamp. Siste del av «Makta» er sendt, og vi lurer på hva vi skal se nå. Terje Eidsvåg gleder oss med noen gode tips.

