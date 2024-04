Den tragiske ulykken er et skremmende eksempel på at sykkelbyen må bli tryggere. Publisert: 15. april 2024 kl. 21:08 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Før helga kom dommen i Trondheim tingrett etter den tragiske ulykken i august i fjor der Bispegata krysser Prinsens gate. En kvinne på elsparkesykkel ble kritisk skadet og måtte amputere et bein etter at en lastebil brøt forbudet mot å svinge i krysset. Sjåføren ble dømt til fengsel, tap av førerkort og erstatning for å ha vist grov uaktsomhet. Ulykkeskrysset er viktigste sykkelvei mellom Vestbyen og sentrum. Krysset har vært farlig for syklister lenge og er et skremmende eksempel på at sykkelbyen må bli tryggere.

Fordi det er sykkelfelt i begge retninger i en enveiskjørt gate, har biler bare lov til å kjøre rett fram i krysset, av hensyn til nettopp syklister. For biler som skal ut Bispegata og videre mot Elgeseter, har det vært fristende å ignorere forbudet mot å svinge, framfor å kjøre en runde rundt Katedralskolen. For syklister i blindsonen kan det være livsfarlig. Senest denne uka ble seks bilister tatt i en kontroll etter at de brøt forbudet mot å svinge til høyre i krysset. Til tross for mye oppmerksomhet om ulykken og bøter på 8200 kroner, er det fortsatt mange bilister som bevisst eller ubevisst trosser trafikkreglene.

Det ble en viss debatt da mobilitets- og samferdselssjef i Trondheim kommune, Inger Mari Eggen, sa til Adresseavisen i 2021 at det er viktig at folk føler seg trygge for å velge sykkel som framkomstmiddel. Hun la til at det særlig gjelder barn, unge, eldre og kvinner. Trondheim har blitt en bedre sykkelby de siste ti åra, men ulykkeskrysset i Bispegata er et eksempel på at det gjenstår mye.

Etter ulykken sist høst kom KrF-politiker og erfaren syklist i området, Geirmund Lykke, med flere konkrete forslag til å gjøre krysset tryggere. Merking av veibanen og tydeligere skilting med forbudsskilt, var to av forslagene. Statens vegvesen svarte at forbudsskilt mot å svinge til høyre er vanskelig, siden det gir åpning for å svinge til venstre, som også er forbudt. Det må ærlig talt være mulig å skilte og markere bedre enn i dag i ulykkeskrysset. Fram til så skjer, bør politiet ha jevnlige kontroller der.