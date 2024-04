Publisert: 20. april 2024 kl. 12:44 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Det er helt uakseptabelt at jødiske graver knuses og vandaliseres. I kampen mot antisemittisme må vi stå sammen mot jødehets og trakassering.

Sist helg ble den jødiske gravlunden i Trondheim utsatt for omfattende hærverk. Som Adresseavisen har omtalt, ble flere graver vandalisert og David-stjerner i stein knust. Politiet setter hærverket i sammenheng med tagging av hakekors og nazisymboler i samme område forrige uke.

Samme mann er siktet for tagging på Nidarosdomen. Foto: Richard Sagen

Det er opprørende å lese om og å høre om. Norske jøder skal ikke utsettes for hets og trakassering fordi de er jøder. Vi kan ikke – og skal ikke – akseptere det. Ingen skal utsettes for hets eller trakassering for sin bakgrunn, gudstro eller livssyn.

Jeg føler med familiemedlemmene som så de vandaliserte gravene til sine kjære. Det oppleves ekstra ille at også gravene til holocaust-ofre ble utsatt for hærverket.

Regjeringa tar all rasisme, alle hatefulle ytringer og all diskriminering på stort alvor. I disse dager gjelder det spesielt å ta den økende antisemittismen på alvor. Vi planlegger derfor en fornyet og forsterket innsats mot antisemittisme, som vi skal legge fram i en ny handlingsplan i løpet av året. Gjennom en rekke tiltak skal vi gjøre vårt for å motvirke antijødiske holdninger og handlinger.

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande. Foto: TROND ISAKSEN / Adresseavisen

Men kampen mot antisemittisme, hatefulle ytringer og diskriminering blir ikke vunnet med en ny handlingsplan. Det krever at vi alle, hver eneste dag, står opp mot uakseptable holdninger og uttalelser. Det er ikke akseptabelt å hetse eller trakassere andre på nett eller i sosiale medier fordi de er jøder eller tilhører en annen minoritet. Det er uakseptabelt, og vil skal ikke sitte stille og se på det. Vi skal ta opp kampen sammen.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!