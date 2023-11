Publisert: 21. november 2023 kl. 12:31 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Når en journalist i Adresseavisen skriver noe misvisende, må leserne få lov å si fra.

Onsdag 15. november skrev kommentator Trygve Lundemo i en lang kommentar bl.a. om planforslaget til Strindamarka næranlegg: «Kommunen fikk den første søknaden om et slikt anlegg i 2015. Da var det snakk om brede skiløyper, omfattende kunstsnøanlegg og en skiarena som ville ødelegge mye natur. Siden er planene kraftig redusert.»

En leser som ikke kjenner til planene, vil jo oppfatte det som om de brede skiløypene, omfattende kunstsnøanlegg og en skiarena som vil ødelegge mye natur ikke lenger inngår i planene, men skiløypa er akkurat like bred og trenger akkurat den samme type graving og pukk og grusunderlag som i den første planen, p.g.a. at når kunstsnø skal kjøres ut i løypa trengs det tunge maskiner som krever sterke gater. Det som er forandret er at skiløypa er litt forkortet og delvis flyttet noe lenger vekk fra Fuglmyra.

Fremdeles krever skiklubbene kunstsnøproduksjon med vann fra Tømmerholtdammen.

Skileikområdet er like stort som i den forrige planen og er plassert i et vakkert skogområde som har stor likhet med naturskog: trær i forskjellig alder og størrelse, rikt artsmangfold og trær som ligger på bakken som gir rikt insektliv, som igjen betyr at her trives en mengde fugler, også den rødlistede gulspurven.

I området finner man smale stier, der turgåere finner den beste rekreasjon. Alt vil forsvinne hvis denne skileikutbygginga skjer.

Dyrket mark er tenkt ekspropriert for å benyttes til skiarena. Hele anlegget ligger fremdeles innenfor både rød og grønn strek.

Vi som benytter dette turområdet, kan ikke se at planene er «kraftig redusert», som det står i Adresseavisen.

