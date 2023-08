En betydelig styrking av Forsvaret og et utvidet Nato krever mer personell og økt kompetanse. Trøndelag og Trondheim kan være svaret på noen av utfordringene som Forsvarskommisjonen peker på, gjennom å etablere et nytt felles nordisk utdanningstilbud i Trondheim. Et nordisk Nato-akademi for luftmakt – NATO Nordic Air Force Academy.

Publisert: 30. august 2023 kl. 18:14 Du leser nå en kronikk. Den uttrykker innsenderens mening.