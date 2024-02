Stortinget kan ha blitt feilinformert om situasjonen i Helseplattformen. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) må faktasjekke informasjonen hun har fått fra Helse Midt-Norge. Publisert: 17. februar 2024 kl. 07:11 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

I et oppsiktsvekkende brev til Helse Midt-Norge hevder sykehusdirektørene ved St. Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal at helseforetaket har skjønnmalt situasjonen i den omstridte Helseplattformen overfor Statens helsetilsyn.

De to direktørene, Grethe Aasved og Olav Lødemel, mener Helse Midt-Norges orientering til Helsetilsynet er «lite presist på flere området og etterlater et samlet inntrykk av at situasjonen er mer under kontroll enn den faktisk er.»

Det er sterke anklager sykehusdirektørene retter mot sin eier og oppdragsgiver. De viser blant annet til helseforetakets påstand om at «de grunnleggende feilene som er oppdaget i løsningen og som er vurdert å ha konkret risiko for pasientsikkerheten, er rettet». Dette mener Aasved og Lødemel rett og slett er feil fakta.

I et skriftlig spørsmål fra Frp-leder Sylvi Listhaug, la også helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) påstandene fra Helse Midt-Norge til grunn for svaret. «Feil som har ligget i løsningen og som er vurdert å ha konkret risiko for pasientsikkerheten, er rettet», svarte Kjerkol.

Hvis sykehusdirektørene har rett i at helseforetaket har feilinformert Statens helsetilsyn, innebærer det at også helseministeren indirekte kan ha gitt Stortinget misvisende informasjon. Det regnes som et alvorlig overtramp dersom regjeringsmedlemmer gir feil informasjon til de folkevalgte i Stortinget.

Om dette er tilfelle i denne saken, er det ikke fordi Kjerkol bevisst har villedet Stortinget. Hun har lagt til grunn opplysningene fra Helse Midt-Norge.

Men etter at sykehusdirektørene så ettertrykkelig har stilt spørsmål om helseforetakets etterrettelighet om utfordringene i Helseplattformen, er Kjerkol nødt til selv å komme til bunns i saken. Ikke bare av hensyn til opplysningsplikten overfor Stortinget, men av hensyn til alle pasienter i Midt-Norge.