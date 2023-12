Det er unødig restriktivt og næringsfiendtlig å nekte kroa på Vassfjellet fast skjenkebevilling. Publisert: 2. desember 2023 kl. 09:03 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Kommunedirektøren i Trondheim anbefaler at det ikke innvilges skjenkebevilling på kroa og i den lille lavvoen i Vassfjellet vinterpark. Formannskapet i Trondheim skal behandle en søknad fra alpinanlegget på tirsdag. Mens lignende anlegg i Meråker og Oppdal tilbyr alkohol til gjester som ønsker det, anbefaler kommunedirektøren at det største alpinanlegget i kommunen ikke får skjenke øl og vin på fast basis på utvalgte områder. Det er en unødig restriktiv, næringsfiendtlig og altfor gammeldags holdning.

Kommunedirektøren argumenterer med nei til skjenking av hensyn til barn og unge, samt et mål om alkoholfri sone i idretten. Dette er første gang Trondheim behandler søknad om fast skjenkebevilling i et alpinanlegg. Kommunedirektøren sammenligner med retningslinjene for Trondheim Spektrum i sitt saksframlegg. Hen burde heller tatt utgangspunkt i de påfallende forskjellene mellom hallanlegget i Trondheim og alpinanlegget. Organisert idrett står bare for fem prosent av totalbesøket i vinterparken.

Det hører også med til saken at det ikke er søkt om fast bevilling for den store lavvoen – det største serveringsstedet på området. I alpinanleggets åpningstid vil det dermed være et omfattende serveringsområde hvor barn og unge ikke står i fare for å se at noen drikker øl eller vin før eller etter snøaktivitet.

Å nekte ei kro som selger varm mat å servere alkohol ut fra et ønske om alkoholfrie soner i idretten – på et området hvor det foregår svært lite organisert idrett – høres ut som et gufs fra 1980-tallet. Vi håper kommunens politikere setter kommunedirektørens anbefaling til side og sørger for at Trondheims viktigste alpinanlegg kan operere på lignende vilkår som konkurrentene.

Da Kent Ranum ble presentert som ordførerkandidat høsten 2022, sa han til Adresseavisen at det han var mest fornøyd med i sin første periode som bystyremedlem, var gjennomslag for å servere alkohol på vip-tribunene på Lerkendal før kampstart. Det bør være enklere å sørge for at kroa på Vassfjellet kan tilby øl til maten.